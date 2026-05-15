Üsküdar Belediyesi ekseninde dönen rüşvet ve irtikap iddiaları, emniyetin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği ikinci dalga operasyonla yeni bir boyuta taşındı.

7kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "iskan ruhsatı" karşılığında müteahhitlerden haksız kazanç sağlandığı öne sürülen şebekeye yönelik 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titizlikle yürüttüğü soruşturmada belediye koridorlarında nelerin döndüğüne dair çarpıcı veriler sunuldu.

Üst düzey yöneticiler de var

İncelemelere göre sistem şöyle işliyor, projesinde kusur bulunan veya mevzuata uymayan binalar için ruhsat başvurusu yapıldığında, iddiaya göre devreye duygusal talepler giriyor. Müteahhitler ve iş takipçileri, projelerindeki aykırılıkların görmezden gelinmesi için maddi menfaat sağlamaya zorlanıyor.

Üstelik bu kararların sadece memurlar tarafından değil, üst düzey isimlerin de onayından geçtiği değerlendirildi. Paranın izini süren ekipler ise ödemelerin kimi zaman elden soğuk teslimatla, kimi zaman ise paravan şirket hesapları üzerinden yasal bir kılıf uydurularak yapıldığını saptadı.

Bu sabah gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü. Soruşturma derinleştikçe bu haksız kazanç zincirinin nerelere kadar uzanacağı ise merak konusu oldu.