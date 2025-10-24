Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirme amacıyla Rusya'nın iki büyük petrol şirketi olan Rosneft ve Lukoil'e yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı ise, bu şirketlerin yüzde 50 ve üzeri hisseye sahip tüm bağlı kuruluşlarının da yaptırım kapsamına alındığını açıkladı.

Açıklamada, Washington’un Rusya’yı Ukrayna’daki çatışmalarda derhal ateşkese çağırdığı ve gerektiğinde ek önlemler alabilecekleri belirtildi.

Motorine rekor zam geliyor

ABD’nin Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırımları, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatına 3,04 TL zam yapılacak. Bu artış, tek seferde gerçekleştirilen en yüksek motorin zammı olarak kayıtlara geçti.

Önceki zam ve indirimler

Geçtiğimiz günlerde de akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yaşanmıştı. 3 Ekim’de LPG fiyatlarına 1,20 TL zam yapılırken, 7 Ekim’de ise benzinde 1,30 TL, motorinde ise 1,38 TL indirim uygulanmıştı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 52,15 TL

Motorin: 52,27 TL

LPG: 27,08 TL

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 52,31 TL

Motorin: 52,40 TL

LPG: 27,71 TL

Ankara

Benzin: 53,14 TL

Motorin: 53,42 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 53,49 TL

Motorin: 53,73 TL

LPG: 27,53 TL