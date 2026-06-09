Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Sigorta dünyasının önemli temsilcilerini bir araya toplayacak olan "Sigorta İzmir - Sigorta Paydaşları İş Birliği Fuar ve Zirvesi", 11-13 Haziran 2026 tarihlerinde kapılarını Fuar İzmir’de açıyor.

Sektörün rotasını belirleyecek olan bu büyük organizasyon, şirketlerden kamu kurumlarına kadar geniş bir yelpazedeki profesyonelleri bir araya getirerek sigortacılığın geleceğini masaya yatıracak.

Sektörün devlerini buluşturan güç birliği

T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) koordinasyonunda yapılan fuar, Türkiye sigorta sektörünün köklü kurumlarından tam destek alıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK), Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) iş birliğiyle organize edilen etkinlik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılıyor.

İZFAŞ organizatörlüğünde ve IUC Events partnerliğinde gerçekleşecek bu buluşmada 46 katılımcı, yeni iş birliklerini geliştirmek ve sektörün geleceğine yön vermek için bir araya toplanacak.

Sektörel gündem ve gelecek stratejileri

Üç gün yapılacak olan zirve maratonu, dijitalleşmeden risk yönetimine kadar birçok kritik başlığı içeriyor. İlk gün gerçekleşecek açılışın sonrasında moderatörlüğünü Gazeteci Birant Yıldız’ın üstleneceği "Sigortacılık Sektörü Gündemdeki Konular ve Gelecek Stratejileri" paneli, sektörün önde gelen isimlerini ağırlayacak.

SEDDK ve TOBB’dan gelen isimler, güncel stratejileri kapsamlı bir şekilde ele alırken, Prof. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu ise dijitalleşmenin sigortacılık üzerindeki dönüştürücü etkisini akademik bir bakış açısıyla paylaşacak.

Değişen riskler ve yeni nesil sigortacılık

Fuarın ikinci günü, "Geleceğin Sigortacılığı: Risk’ten Fırsata" paneli ile başlayarak değişen risk ortamını ve doğan yeni fırsatları inceleyecek.

Sektör profesyonelleri; hasar süreçlerindeki dönüşümü, sigortalı odaklı yaklaşımları ve dağıtım kanallarının yeniden şekillenen rollerini tartışacak.

Aynı gün yer alacak Dr. Ceyhun Eren, endüstriyel risk yönetimi süreçlerine dair geliştirdiği yeni yaklaşımları paylaşırken, günün son oturumunda jeopolitik gerilimlerin nakliyat sigortalarına yansımaları kapsamlı bir şekilde incelenecek.

Destek hizmetleri ve müşteri odaklılık

Zirvenin son gününde yardım hizmetlerinin sigorta sektöründeki hayati rolü ele alınacak. Hizmet kalitesi ve müşteri odaklı yaklaşım doğrultusunda gerçekleşecek oturumlar, sektörün temel taşlarını oluşturan asistans ve hasar süreçlerini detaylandıracak.

Bu bölümün sonrasında gerçekleşecek "Gençlerin Gözünde Sigortacılık" oturumu, sektörün yeni nesil isimlerle akademik dünyayı bir araya getirerek, gençlerin sektöre dair vizyonunu ortaya koyacak.

Kapanışta ise "Sigortacılıkta İkinci Nesli Neler Bekliyor" başlığı altında, gelecek kuşakların üstleneceği sorumluluklar ve karşılayacakları fırsatlar konuşulacak.

İnteraktif deneyim ve iş bağlantıları

Fuar alanı, sadece bilgilendirici panellere değil, aynı zamanda pratik deneyimlere de kapılarını açacak. Ziyaretçiler, deprem bilincini artırmayı planlayan DASK Deprem Simülasyon Tırı’nı ziyaret edebilecek ve Quick Sigorta’nın Q Truck uygulaması ile güvenli sürüş deneyimi yaşayabilecek.

Ayrıca katılımcıların dijital randevu sistemi üzerinden yapabileceği B2B görüşmelerle, fuar süresince somut iş bağlantılarının kurulması ve sektör içi iletişimin güçlenmesi hedefleniyor.