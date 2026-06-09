Son Mühür- 5. yılında yine eğlenceyi zirve yaptıran Bornova Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Halk Dansları Festivali 4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlendi. "Kaşıkların Ritmi" temasıyla Yörük-Türkmen kültürünü ve Anadolu'nun köklü dans geleneklerini Bornova sokaklarına taşıdı.

Üç farklı noktada görsel şölen

5. Bornova Halk Dansları Festivali; Büyükpark, Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu ve Çamdibi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinlik resmen görsel şölene dönüştü. Festivalin final gecesine ailesiyle birlikte katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki çok kültürlülükten bahsederek şunları söyledi:

"İlk sene Karadeniz oyunları, geçen sene halay oyunları sergilenmişti. Bu sene de kaşık oyunları dediğimiz, daha çok Yörük Türkmen geleneğinin oyunlarının sergilendiği bir festival dönemi yaşıyoruz. Türkiye'nin her yeri, her kültürü çok güzel. Umarım bu çok kültürlülüğün devam edebilmesi için yüz elli yıldır verdiğimiz demokrasi mücadelesinin sekteye uğramadan devam etmesini hep beraber sağlarız. Bu güzellikleri demokrasiyle taçlandıracağımız günlere hep birlikte ulaşmak dileğiyle..."

Festivalin Onur Konuğu: Kepez Belediyesi

Festivalin onur konuğu Antalya Kepez Belediyesi oldu. Başkan Eşki Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ü ve ekibini Bornova’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Kepez Belediyesi Halk Oyunları ekibinin Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’ndaki performansı seyircilerden büyük alkış aldı.