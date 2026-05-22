Son Mühür/Selda Meşe- Gazimir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi çevre temizliği faaliyetlerini sürdüyor. Beleidye ekipleri ilçede bulunan mezarlıklarda ve yeşil alanlarda rutin bakım işlerini gerçekleştiriyor.



Yaklaşan bayram öncesi vatandaşların bayram süresince ibadetlerini daha temiz, düzenli ve hijyenik ortamlarda gerçekleştirebilmesi amacıyla ilçedeki cami ve mezarlıklarda temizlik işlmleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri tarafından cami bahçeleri süpürülerek çöplerden arındırılırken özellikle bayram namazında yoğunluk yaşanacak alanlarda detaylı temizlik yapan ekipler, şadırvanları da yıkayarak sağlıklı hale getirdi. Çalışmalar kapsamında camilerin çevresinde de temizlik ve düzenleme çalışmaları yapıldı.





Belediye ekipleri, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz ve huzurlu ortamda yapabilmeleri için Sarnıç Mezarlığı, Eski Gaziemir Mezarlığı ve Yeni Gaziemir Mezarlığı’nda detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.Mezarlık alanları süpürülerek çöplerden arındırılırken, mezarlık içindeki yollar süpürge araçları ve tazyikli suyla yıkandı. Kabir çevresinde biriken atıkları toplanırken, kötü koku ve bakteri oluşumunu önlemek amacıyla çöp konteynerleri de yıkayarak dezenfekte edildi.

