Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı, yerel yönetimler ile parti örgütü arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Her ay düzenli yapılması kararlaştırılan belediye başkanları koordinasyon toplantılarının ilki gerçekleşti. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç başkanlığındaki zirveye, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanları tam kadro katıldı. Toplantının ana gündem maddesi ise erken seçim hazırlıkları ve iktidar stratejileri oldu.

Görüşmenin ardından net mesajlar veren İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, koordinasyon toplantılarının yerelden genele uzanan iktidar yürüyüşünün bir parçası olduğunu söyledi. CHP kadrolarının planlı ve programlı şekilde yönetime hazırlandığını belirten Güç, "Halkımız kötü ve başarısız iktidardan bıktı, usandı. Erken seçim istiyor. CHP olarak halkımızla birlikte seçime hazırlanıyoruz" dedi.

Belediyelere yönelik baskılar artıyor

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal açıdan derin bir krizden geçtiğini ifade eden Çağatay Güç, ülkenin CHP’li yerel yönetimlerin sosyal destekleri sayesinde ayakta kaldığını savundu. Mevcut iktidarın bu hizmetleri engellemeye çalıştığını ileri süren Güç, belediyelere yönelik baskıların arttığına dikkat çekti. İktidar temsilcilerinin hayat pahalılığı ve işsizlik gibi temel sorunları gizlemek için İzmir’in kimliğini hedef aldığını dile getirdi.

Belediye başkanlarına yönelik adli ve mali süreçleri "düşman hukuku" olarak nitelendirilen Güç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yalan yanlış haberlerle belediye başkanlarımızı suçlu göstermeye çalışıyorlar. Hukuku yerle bir ettiler. Ortaya attıkları iddialardan hiçbir şey çıkmadı, yalanları anlaşıldı ama adaleti tıkadıkları için başkanlarımızın tutukluluk hallerini devam ettiriyorlar. Sürekli bir sopa gösterme, mali açıdan baskı altına alma ve hizmet edemeyecek duruma getirme çabası içindeler."

"Bakanlıkların yapmadığı hizmetleri belediyelerimiz üstleniyor"

Hükümetin emekli, işçi, genç ve üreticilerin sorunlarına çözüm üretemediğini belirten Güç, sosyal belediyecilik anlayışından geri adım atmayacaklarını vurguladı. Kamu kurumlarının ve bakanlıkların sorumluluğunda olan birçok hizmeti CHP'li belediyelerin üstlendiğini ifade eden Güç, bu durumun iktidarın yönetim zafiyetini ortaya çıkardığını söyledi.

AK Parti hükümetinin fiilen bittiğini ve milletin gözünden düştüğünü savunan İl Başkanı Güç, gelecek ilk sandığın bu yönetim anlayışının sonu olacağını iddia etti.

İzmir örgütü erken seçim sürecine kilitlendi

İlk koordinasyon toplantısında belediyelerin mevcut hizmetleri, planlanan yatırımları ve siyasi gündeme karşı ortak mücadele yöntemleri masaya yatırıldı. İzmir’in CHP’nin amiral gemisi olduğunu hatırlatan Güç, tüm engelleme girişimlerine ve algı operasyonlarına karşı kentteki hizmetlerin artarak süreceğini belirtti.

İktidarın baskılarına karşı korkmadan çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Çağatay Güç, "Biz CHP olarak halkımız için bir iyilik hareketi başlatıyoruz. Adaletli, liyakatli ve özgür bir ülke yaratmak amacıyla yola çıktık. İzmir örgütü olarak tüm kadrolarımızla iktidara kilitlendik. Ne bizi ne de erken seçim isteyen halkımızı bu yoldan döndüremeyecekler" sözleriyle konuşmasını tamamladı.