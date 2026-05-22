İzmir’in Gaziemir ilçesinde acil servis doktoru İrem Sarıkaya’yı darbeden sanıkların yargılandığı davada karar çıktı. İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi, tutuksuz sanık Yağmur A.’yı yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından toplam 137 bin 200 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, bu cezanın 24 eşit taksitle ödenmesine hükmetti. Diğer sanık Sinem C. ise hapis ve para cezası aldı ancak cezası ertelendi.

Tahlil tartışması şiddete dönüşmüştü

Olay, 15 Ekim 2024 tarihinde Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Mesleğinin ikinci yılındaki Doktor İrem Sarıkaya ile hastaneye gelen Sinem C. ve Yağmur A. arasında tahlil sonuçları nedeniyle tartışma çıktı. Doktorun beyaz kod bildiriminde bulunması üzerine şüpheliler hastaneden ayrıldı.

Kısa süre sonra sonuçları almak için acil servise geri dönen şüpheliler, Doktor Sarıkaya’ya fiziksel saldırıda bulundu. Olay yerinde saçları çekilerek koparılan ve darbedilen hekimin şikayeti üzerine polis ekipleri iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yağmur A. tutuklanırken, Sinem C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Hastanenin güvenlik kameraları, saldırı anını anbean kaydetti. Görüntülerde, sanıkların acil servis kapısında beklediği, Doktor Sarıkaya’nın gelmesiyle birlikte tartışmanın başladığı görülüyor. Yağmur A.’nın, araya girmeye çalışan hastane polisi ve özel güvenlik görevlilerine rağmen Doktor Sarıkaya’nın saçını çekerek kopardığı ve onu yere düşürdüğü kayıtlara yansıdı. Sanık, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle zorlukla uzaklaştırıldı.

İlk Duruşmada Tahliye Edilmişlerdi

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından açılan davanın ilk duruşmasında sanıklar suçlamaları reddetti. Mahkeme, ilk duruşmada tutuklu sanık Yağmur A.’nın tahliyesine, Sinem C.’nin ise adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verdi. Yargılama süreci tutuksuz olarak devam etti.

Ceza Taksitle Ödenecek

Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, suçun kamu görevlisine ve sağlık personeline karşı işlenmesini dikkate alarak cezaları belirledi. Sanık Yağmur A., "sağlık çalışanına yönelik basit yaralama" suçundan önce adli para cezasına çarptırıldı. Sabıkasız oluşu nedeniyle cezası indirilerek 50 bin 500 liraya çevrildi. Sanığa ayrıca "hakaret" suçundan 53 bin lira, "tehdit" suçundan ise 33 bin 700 lira para cezası verildi. Toplam 137 bin 200 lira tutan bu cezalar 24 ay taksite bölündü.

Diğer sanık Sinem C. ise hakaret suçundan 530 gün adli para cezası, tehdit suçundan ise 11 ay 7 gün hapis cezası aldı. Mahkeme, Sinem C. hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

