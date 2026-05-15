İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alınmıştı. Gözaçan hakkında karar çıktı.

Gözaçan tutuklanırken, bu kararı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

"Zor zamanlardan geçiyoruz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Başkan Dutlulu, "Zor zamanlardan geçiyoruz.

Adalete ve hukukun üstünlüğüne en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Yol arkadaşımız, partilimiz ve danışmanım Demirhan Gözaçan kardeşimiz hakkında verilen tutuklama kararını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine olan güvenimiz ve inancımız tamdır. En kısa sürede yeniden aramızda olacağına yürekten inanıyoruz. Her zaman kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Geçmiş olsun kardeşim… Dualarımız ve kalbimiz seninle." ifadelerini kullandı.