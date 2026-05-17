Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu ile Elginkan Vakfı iş birliğinde Türkiye’de ilk kez kadınlara yönelik kaynakçılık kursu açıldı. "Kadın Girişimcileri Kadın Kaynakçılar Projesi" kapsamında açılan kursa yaklaşık 20 kadın katılırken, 6 hafta sürecek teorik ve uygulamalı eğitim sonunda kadın kaynakçı adayları yetiştirilecek.

Kadınların eğitim sonrası istihdama kazandırılması amacıyla organize sanayi bölgeleri ve sanayi kuruluşlarına firma ziyaretleri düzenlenecek. Böylece kursiyerlerin sektör temsilcileriyle bir araya gelmesi ve iş fırsatlarını yakından tanıması amaçlanıyor.

Emel Uslu: Amacımız yalnızca kadın kaynakçılar yetiştirmek değil

TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Emel Uslu, projenin yalnızca bir meslek edindirme çalışması olmadığını belirterek, "Amacımız yalnızca kadın kaynakçılar yetiştirmek değil; kendi ayakları üzerinde duran, ekonomik özgürlüğünü kazanan, bilinçli, güçlü ve üretimde aktif rol alan kadınlar yetiştirmektir" şeklinde konuştu.

“Kadın isterse sanayide de başarır”

Kadınların üretimin her alanında yer alması gerektiğini ifade eden Uslu, "Kadın sadece evin içinde değil; fabrikada, üretimde, atölyede, teknolojide, yönetimde ve sanayide de olmalıdır. Bugün burada çok güçlü bir mesaj veriyoruz; kadın isterse sanayide de başarır. Kadın isterse kaynak da yapar, çeliğe de şekil verir geleceğe de.” ifadelerini kullandı.

“Bu proje yalnızca mesleki eğitim değil”

Projeye katılan kadınların cesaretleriyle önemli bir adım attığını vurgulayan Uslu, "Bu proje yalnızca bir meslek eğitimi değildir. Bu proje; özgüven kazanma, kendi ayakları üzerinde durma ve ‘Ben de varım’ diyebilme projesidir.” dedi.