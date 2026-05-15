Son Mühür- Manisa Şehir Hastanesi, modern tıp teknolojilerini sahaya yansıtma konusunda çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Yaklaşık bir yıldır Üroloji Kliniği bünyesinde aktif olarak sürdürülen laparoskopik, yani halk arasındaki tabiriyle kapalı cerrahi operasyonlar, hastalar için büyük bir konfor kapısı araladı. Son olarak sağ böbreği fonksiyonunu yitiren (atrofik) Havva Ulukan, kapalı yöntemle yapılan nefrektomi ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Kongreden ödülle döndüler

Hastanenin bu alandaki başarısı sadece ameliyat masasıyla da sınırlı kalmadı. Kliniğin genç isimlerinden Uzm. Dr. Yunus Erol Bozkurt, hastanede yürütülen bu kapalı cerrahi çalışmalarını Antalya’da düzenlenen 9. Minimal İnvaziv Üroloji Kongresi’ne taşıdı. Akademik camiada ilgi gören bu çalışma, jüri tarafından üçüncülük ödülüne layık görüldü. Bu ödül, Manisa Şehir Hastanesi’nin Ege Bölgesi’ndeki klinik ve akademik gücünü bir kez daha tescillemiş oldu.

"Burası artık Ege'nin güçlü bir merkezi"

Prof. Dr. Bilal-i Habeş Gümüş, cerrahideki bu hızlı dönüşümü hayretle takip ettiklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Laparoskopik yöntem aslında 90'larda hayatımıza girdi ama 2000'lerden sonra asıl patlamasını yaptı. Biz de kliniğimizde bu treni kaçırmadık. Tabii bu işler tek kişilik dev kadro hikayesi değil; tam bir ekip işi. Anestezi ekibimizden hemşirelerimize kadar herkes bu başarının ortağı. Geldiğimiz noktada Ege Bölgesi'nin en iddialı merkezlerinden biri olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim."

Uzm. Dr. Cemil Öztürk ise özellikle Uzm. Dr. Yunus Erol Bozkurt’un bu yöntemin klinikte yerleşmesi için büyük emek verdiğinin altını çizdi. Öztürk, "Böbrek darlığından tümör cerrahisine kadar ürolojide kapalı yöntemle yapılabilecek ne varsa artık Manisa'da başarıyla yapıyoruz," diyerek sahadaki kararlılıklarını vurguladı.

Ameliyatın avantajı nedir?

Operasyonu gerçekleştiren Uzm. Dr. Yunus Erol Bozkurt, hastanın süreciyle ilgili teknik detayları paylaştı. Havva Ulukan’ın şiddetli ağrılarla başvurduğunu ve yapılan incelemede sağ böbreğinin çalışmadığını saptadıklarını belirten Bozkurt, "Hastamıza laparoskopik nefrektomi uyguladık. Bu yöntemde büyük kesiler yok, sadece küçük deliklerden kameralarla giriyoruz. Kanama az, iyileşme süreci ise inanılmaz hızlı. Amacımız Manisa halkına bu konforu standart olarak sunmak," dedi. Anestezi hekimi Uzm. Dr. Hasan Barış Eryılmaz da hastanın durumuna göre en güvenli yöntemi seçerek süreci doğrudan serviste tamamlamaya odaklandıklarını ekledi.

"Korkarak geldim, koşarak gidiyorum"

Ameliyat sonrası hızla ayağa kalkan Havva Ulukan’ın mutluluğu ise her şeyi özetler nitelikteydi. Ulukan, "Ağrılardan duramıyordum ama internetten araştırma yaparken çok korkmuştum. Yunus Bey’i duyunca geldim. Şu an sanki hiç ameliyat olmamışım gibi hissediyorum.

Kısa sürede ayağa kalktım, şikayetim kalmadı. Doktorumdan Allah razı olsun," sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

Manisa Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği, rutin hale getirdiği bu kapalı ameliyatlarla bölgedeki sağlık hizmetlerine modern bir soluk getirmeye devam ediyor.



