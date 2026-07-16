Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü gözaltına alındığını duyurdu.

Resmi açıklama gelmedi

Levent Üzümcü'nün gözaltına alınma nedenine ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi. Ünlü oyuncu, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurarak "Gözaltına alınıyorum" ifadelerini kullandı. Gözaltının hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ise netlik kazanmazken, süreçle ilgili avukatlarından ve yetkili kurumlardan yapılacak açıklamalar bekleniyor.

Levent Üzümcü kimdir?

Levent Üzümcü, 6 Temmuz 1972'de İzmir'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümü'nden mezun olan Üzümcü, kariyerine Bursa Devlet Tiyatrosu'nda başladı. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'na katılan oyuncu, televizyon dünyasında da birçok yapımda rol aldı. En geniş kitleler tarafından ise 2004-2009 yılları arasında yayınlanan Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Cem Onaran" karakteriyle tanındı. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Üzümcü, sinema filmlerinde ve tiyatro projelerinde yer aldı.

1996 yılından itibaren İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde görev yapan Üzümcü, 2015 yılında kurumdan ihraç edildi, 2020'de ise yeniden görevine döndü. Siyasi yaşamında da aktif rol üstlenen sanatçı, 2019'da CHP'den Şişli Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2024 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirilen Üzümcü, aynı zamanda İstanbul Halk Tiyatrosu ile kendi adını taşıyan tiyatronun kurucuları arasında yer alıyor.