Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir'de son dönemde artış gösteren katı atık ve çevre kirliliği sorunu, kentin merkez ilçesi Konak'ta da görülmeye başladı. Sokak ve caddelerde çöp konteynerlerinin kapasitesini aşması ve çöplerin kaldırımlara taşması sonrası bölge sakinleri yaşanan görüntülere tepki gösterdi. Bazı işlek cadde ve ara sokaklarda biriken evsel atıklar dikkati çekerken; yerel yönetimlerin uzun süredir mücadele ederek uyarılarda bulunarak vatandaşa ‘Atmayın’ çağrısı yaptığı mobilya atıklarının da gelişigüzel şekilde konteynerlerin kenarına bırakılması dikkatlerden kaçmadı.

“Acil çözüm” çağrısı yapıldı

Bölgede yaşayan vatandaş, hava sıcaklıklarının artması sonrası çöplerin ağır kokular yaymaya başladığını belirtirken; hijyen konusunda endişelerini de dile getirdi. Yetkilerin gereğini yapması uyarısında da bulunan vatandaş, “Acil çözüm” çağrısı yaptı.

Tesis sorunu hala çözülemedi

Çiğli’deki Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin Danıştay tarafından kapatılması sonrası kentte çöp krizi meydana gelmiş ve Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yapılan görüşme sonucunda Harmandalı Tesisi, 31 Aralık tarihine kadar geçici olarak kullanıma açılması kararlaştırılmıştı. Resmi sürecin sona ermesi sonrası Harmandalı’daki tesis kapatılırken kentteki çöp sorunu devam ediyor. Çöplerin bir kısmının Manisa’ya gönderilirken bir kısmı da Bergama’daki çöp tesisine gönderiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çöp konusunda nihai çözüm bulması beklenirken; yaşanan belirsizlik nedeniyle de ilçelerde bazı sıkıntılar yaşandığı gözlemleniyor.