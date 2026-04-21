Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Konak’ta 23 Nisan kutlamaları bu yıl Karantina Meydanı’na kuruluyor. Belediye, 25 Nisan Cumartesi günü için çocuklara özel bir şenlik planladı. Gün boyu sürecek etkinlikte sadece eğlence değil; spor, dans ve atölye çalışmaları da olacak. Meydanın her köşesi o gün sadece çocukların kullanımı için düzenlenecek.

Sahnede çocuk koroları olacak

Etkinlikte kurulan sahnede sadece profesyoneller değil bizzat çocuklar performans sergilyecek. Programda İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu yer alırken, hemen ardından Konak Belediyesi Çocuk Korosu ve Roman Kültür Çocuk Orkestrası mikrofon başına geçecek. Vokal İzmir Popüler Müzik Korosu da şarkılarıyla onlara eşlk edecek. Kısacası o gün Karantina Meydanı’nda çocuk sesinden başka bir şey duyulmyacak.

"Güvenli bir gelecek hakları"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu şenliğe dair yaptığı açıklamada çocukların adil ve güvenli bir gelecekte yaşaması gerektiğine değindi. Mutlu, "Çocuklar özgürce yaşamayı ve eşit fırsatları hak ediyor" diyerek Atatürk’ün çocuklara bıraktığı bu mirası Karantina Meydanı’nda hep birlikte kutlamak istediklerini belirtti. Tüm çocukları 25 Nisan’da meydana çağıran başkan, gülen çocuk yüzlerinin bir ülke için ne kadar değerli olduğunu hatırlattı.