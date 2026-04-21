İzmir polisi uyuşturucuya karşı yürüttüğü amansız takibi bir sonuçla daha neticelendirdi. İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narko Alan ekipleri uyuşturucu imalatı yapıldığına dair aldıkları istihbaratı değerlendirdi. Belirlenen adresi günlerce izleyen polisler operasyon için en uygun anı bekledi. Nihayetinde baskını gerçekleştiren ekipler kapıları çaldığında karşılarında sadece bir şüpheliyi buldu.

Ev resmen yasaklı madde yuvası çıktı

Evde yapılan didik didik arama sonucunda ele geçirilenler aslında durumun ciddiyetini özetledi. Toplamda 416 gram esrarın yanı sıra, yetiştirilmeye bırakılmış tam 40 kök Hint keneviri ele geçti. Polisler sadece bununla kalmadı; hassas terazilerle tartılmış 5 gram sentetik uyuşturucu, 54 gram kokain ve kutular dolusu (105 adet) sentetik ecza maddesi tutanaklara geçti.

Gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere emniyet binasına götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanması çok da uzun sürmedi. Emniyetten çıkarılan şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Apar topar tutuklandı

Savcılık sorgusu biter bitmez mahkemeye çıkarılan zanlı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir Emniyeti, sokaklardaki bu zehir trafiğine karşı operasyonların ara vermeden süreceği bilgsini paylaştı.



