Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Konak Belediyesi’nde çalışan işçilerin, alacaklarını alamadığı gerekçesiyle belediye binası önünde sendika basın açıklaması yaptı.

İşçilerin örgütlü olduğu DİSK’e bağlı İzmir Genel İş İzmir 5 No’lu Şube yönetimi, belediye önünde yapılan basın açıklamasında, işçiler haklarını bir yıldır alamadığını öne sürdü.

Mobbing, ücrette indirim, gibi konulara da açıklamada değinildi.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Konak Belediyesi’nde çalışan Genel İş Sendikası üyeleri olarak artık sabrımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir buçuk yıldır ödenmeyen toplu sözleşme farkları artık bir gecikme değil, açık bir hak gaspıdır. İşçinin alın teri üzerinden tasarruf yapılmaz. Zamanında ödenmeyen her kuruş, enflasyon karşısında erimiş, işçinin cebinden çalınmıştır. Bu kaybın sorumlusu da bellidir.

Verilen sözler tutulmamış, imzalanan toplu sözleşmenin gereği yerine getirilmemiştir. Bu sadece mali bir ihtimal değil, aynı zamanda emeğe, hukuka ve iş barışına yönelik ciddi bir saldırıdır. İşçi oyalayan, hakkını geciktiren, görmezden gelen bu anlayışı kabul etmiyoruz. Dahası işçiye yaptırılan fazla çalışmaların ücreti ödenmemektedir. Alın teri üzerinden tasarruf yapılmaz. İşçinin emeğini sömürerek bütçe yönetmeye çalışan bu anlayış ne hukuk tanır ne vicdan.

Konak Belediyesi yöneticileri tarafından keyfi görevlendirmeler ve sürgünler yapılmakta, çalışanların statüleri düşürülerek hem ekonomik hem de mesleki itibarı zedelemektedir. Bu uygulama açıkça mobingtir, baskıdır ve emekçiyi yıldırmaya yöneliktir. Daha da vahimi, çalışma koşulları her geçen gün daha da tehlikeli hale gelmektedir. Koruyucu ekipmanlar yeterizdir, işçiler gerekli elbise ve güvenlik önlemlerinden mahrum bırakılmalıdır. Temizlik işlerinde kullanılan çöp kamyonları arızalı, bakımsız ve eksiktir. Bu durum doğrudan işçi sağlığı ve can güvenliğini tehdit etmektedir.

Buradan Konak Belediyesi'ne sesleniyoruz. Toplu sözleşmeden doğan tüm alacaklarımız derhal ve eksiksiz ödenmelidir. Keyfi görevlendirmelere ve statü düşürmelere son verilmelidir. Tüm çalışanlara yeterli ve nitelikli koruyucu ekipman verilmelidir. Emekçinin hakkını gasp eden, onu güvencesiz ve tehlikeli koşullarda çalışmaya zorlayan bu anlayışı kabul etmiyoruz. Eğer talebimiz bir an önce karşılanmazsa her türlü demokratik ve sendikal mücadele hakkımızı hayata geçirmekten geri durmayacağız. "