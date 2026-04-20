Son Mühür - Altay formasını Süper Lig, 1’inci Lig ve 2’nci Lig’in ardından 3’üncü Lig’de de giyen 40 yaşındaki Deniz Kadah, Afyonspor maçında attığı golle kariyerinde bu ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 90+6’ncı dakikasında kendi yarı sahasından aldığı topla rakip ceza sahasına kadar ilerleyen deneyimli forvet, kaleci ve savunmayı geçerek topu boş ağlara gönderdi. Bu golün ardından Altay yedek kulübesi sahaya girerek büyük sevinç yaşadı.

Zorlu süreçten dönüş

Geçen sezon 2’nci Lig’den düşülmesinin ardından sakatlığının da etkisiyle futbolu bırakma aşamasına gelen Kadah, kulüp başkanı Sinan Kanlı’nın iknasıyla kariyerine devam etti. İlk yarıda yaşanan lisans problemi nedeniyle forma giyemeyen tecrübeli golcü, ikinci devrede lisansının çıkarılmasının ardından 11’inci maçında fileleri havalandırarak sezonu etkileyici bir şekilde noktaladı. Yeni sezonda futbola devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmazken, Kadah’ın kulüpteki gelişmelere göre karar vereceği ifade ediliyor.

Takım rahat bir nefes aldı

Karşılaşmanın ardından sahaya inen Altay Başkanı Sinan Kanlı ve yönetim kurulu üyeleri, futbolcularla birlikte büyük sevinç yaşadı. Uzun süredir puan silme cezalarıyla mücadele eden kulüp için bu galibiyet adeta nefes oldu. Mayıs ayında yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde gelen sonuç, camiada umutları yeniden canlandırdı.

Başkan Sinan Kanlı, maçın ardından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı:

“Bugün tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kaldık. Bu büyük camia artık silkelenmeli''