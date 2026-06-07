Dünyanın en kritik petrol geçiş güzergahı Hürmüz Boğazı'nda sular durulmuyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bölgedeki uluslararası deniz trafiğini doğrudan hedef alan İran’a ait iki adet tek yönlü saldırı insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü ilan etti. Bölgede tansiyonu zirveye tırmandıran gelişme, deniz ticaret rotalarının güvenliği konusundaki endişeleri yeniden alevlendirdi.

Boğazda tehlikeli yakınlaşma

Orta Doğu'da konuşlu ABD askeri unsurları, Hürmüz Boğazı semalarında şüpheli hareketlilik tespit etti. Yapılan incelemede, rota üzerindeki ticari gemiler için açık tehdit oluşturduğu belirlenen iki kamikaze İHA için anında düğmeye basıldı. CENTCOM, Amerikan güçlerinin nokta atışıyla tehdidi havada bertaraf ettiğini bildirdi. Operasyonun hemen ardından yapılan resmi açıklamada net bir mesaj vardı: "ABD güçleri, İran saldırganlığına karşı teyakkuzda olmayı sürdürüyor."

Deniz ticaretin merkezinde güvenlik alarmı

Hürmüz Boğazı, küresel enerji sevkiyatının şah damarı konumunda. Bu bölgede yaşanacak en ufak bir aksama, dünya piyasalarında domino etkisi yaratma potansiyeline sahip. Son operasyon, Washington ve Tahran hattındaki askeri çekişmenin sadece diplomatik bir kriz olmadığını, sahada da sıcak bir çatışma riskini barındırdığını bir kez daha kanıtladı.

Pentagon, bölgedeki devriye ve gözetleme faaliyetlerini sıkılaştırdı. Körfez'de namlular hedefte. İran kanadının bu hamleye nasıl bir askeri ya da siyasi karşılık vereceği ise şu an için belirsizliğini koruyor.