Son Mühür / Atakan Başpehlivan Medikal estetik hekimi Dr. Çağlar İmançer, son yıllarda estetik uygulamalar arasında en çok tercih edilen işlemlerden biri olan botoksun doğru ellerde güvenli sonuçlar verdiğini, ancak bilinçsiz uygulamaların çeşitli istenmeyen durumlara yol açabileceğini belirterek, konuyla ilgil çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çağlar İmançer: Yüz anatomisine hakimiyet deneyimli uygulamayla mümkündür

Botulinum toksin uygulamalarının cerrahi işlem gerektirmemesi, kısa sürede tamamlanması ve doğru hasta seçimiyle doğal sonuçlar sunmasının yoğun ilgi görmesinde etkili olduğunu aktaran Doktor İmançer, "Botoks tamamen risksiz bir kozmetik işlem olarak değerlendirilmemelidir. Güvenli sonuç; doğru hasta seçimi, uygun doz, yüz anatomisine hâkimiyet ve deneyimli uygulamayla mümkündür." dedi.



Botoks sonrasında uygulama bölgesinde hafif kızarıklık, ödem, morluk ve geçici hassasiyet görülebileceğini belirten Çağlar İmançer, bunların çoğunlukla kısa sürede kendiliğinden düzeldiğinin altını çizdi. Komplikasyonların ise tedavi sonucunu olumsuz etkileyen veya kişinin günlük yaşamını zorlaştıran istenmeyen durumlar olduğunu belirtti.



En sık karşılaşılan komplikasyonlardan birinin göz kapağı düşüklüğü olduğunu söyleyen İmançer, bu durumun özellikle alın ve kaş çevresindeki uygulamalarda toksinin istenmeyen kaslara yayılması sonucu ortaya çıkabildiğini, ancak çoğu vakada botoks etkisinin azalmasıyla birlikte birkaç hafta içinde düzeldiğini kaydetti.

“Başarılı bir botoks yüzü değiştirmez”

Botoks sonrasında kaş asimetrisinin de görülebileceğini belirten İmançer, insan yüzünün doğal olarak tam simetrik olmadığını, deneyimli hekimlerin gerekli durumlarda küçük doz düzenlemeleriyle bu farklılıkları giderebildiğini söyledi. Daha nadir görülen komplikasyonlar arasında gülüş asimetrisi, geçici görme sorunları ve baş ağrısının bulunduğunu ifade eden İmançer, çok seyrek de olsa alerjik reaksiyon, yaygın kas güçsüzlüğü, yutma güçlüğü ve ses değişikliği gibi durumların tıp literatüründe yer aldığını belirtti. Bu etkilerin estetik amaçlı kullanılan dozlarda oldukça nadir görüldüğünü vurgulayan İmançer, hastaların işlem öncesinde ayrıntılı şekilde bilgilendirilmesinin etik açıdan önemli olduğunu dile getirdi.



Komplikasyon riskini azaltmanın en etkili yolunun işlemin hekim tarafından uygun koşullarda yapılması olduğunu belirten İmançer, kullanılan ürünün güvenilirliğinin yanı sıra hastanın kullandığı ilaçların, kronik hastalıklarının, gebelik veya emzirme durumunun da mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. İşlem sonrası önerilere uyulmasının ve kontrol muayenesinin aksatılmamasının da güvenli sonuç açısından önem taşıdığını söyledi. Son olarak, botoksun doğru uygulandığında estetik tıbbın güvenlik profili yüksek işlemlerinden biri olduğunu belirten İmançer, "Güvenli olması, tamamen risksiz olduğu anlamına gelmez. Başarılı bir botoks yüzü değiştirmez, kişinin doğal ifadesini koruyarak daha dinlenmiş ve dengeli bir görünüm sağlar” cümlelerini kullandı.