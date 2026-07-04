Yaz aylarında sık kullanılan beyaz tişört, gömlek ve bluzlarda ortaya çıkan koltuk altı ile yaka sararmaları birçok kişinin ortak sorunu olmaya devam ediyor. Özellikle ter, deodorant kalıntıları ve yanlış yıkama alışkanlıkları zamanla kumaşta kalıcı izler bırakabiliyor. Çamaşır suyunun her zaman beklenen sonucu vermemesi ise evde uygulanabilecek alternatif yöntemleri öne çıkarıyor. Son dönemde sosyal medyada yeniden gündeme gelen aspirin yöntemi, sararmış tişörtleri beyazlatma konusunda en çok konuşulan uygulamalardan biri haline geldi.

Aspirin Beyaz Kıyafetlerde Nasıl Kullanılıyor

Aspirinin temizlik amacıyla kullanılmasının temelinde içerdiği salisilik asit yer alıyor. Bu maddenin, ter kalıntıları ve deodorant artıklarının oluşturduğu bazı lekelerin çözünmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ancak bu yöntemin tüm kumaş türlerinde veya her leke üzerinde aynı sonucu vereceğine ilişkin kesin bilimsel kanıt bulunmuyor.

Uygulamada genellikle 3 ila 4 adet klasik beyaz aspirin ezilerek az miktarda ılık suyla macun kıvamına getiriliyor. Hazırlanan karışım sararan bölgelere sürülüyor ve yaklaşık 30 dakika bekletildikten sonra giysi normal deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıyor. Eski ve yoğun lekelerde ise bazı kullanıcılar kıyafeti aspirinli su içerisinde birkaç saat bekletmeyi tercih ediyor.

Uzmanlar ise bu tür yöntemleri uygulamadan önce kıyafetin görünmeyen küçük bir bölümünde deneme yapılmasını öneriyor. Özellikle hassas, renkli veya özel dokulu kumaşlarda farklı sonuçlar ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

Çamaşır Suyu Her Lekede Aynı Sonucu Vermeyebilir

Sararan beyaz kıyafetlerde ilk akla gelen ürünlerden biri çamaşır suyu olsa da yanlış kullanım kumaş liflerinin yıpranmasına neden olabiliyor. Ayrıca yüksek sıcaklıkta ütülenen ve uzun süre bekleyen ter lekeleri kumaşın içine daha fazla işleyerek temizlenmesini zorlaştırabiliyor.

Bu nedenle tekstil bakım uzmanları, lekelerin mümkün olduğunca bekletilmeden temizlenmesini öneriyor. Üreticinin bakım etiketinde belirtilen yıkama sıcaklığına uyulması, uygun deterjan seçimi yapılması ve kurutma aşamasında aşırı sıcaklıktan kaçınılması beyaz kıyafetlerin daha uzun süre ilk günkü görünümünü korumasına yardımcı olabiliyor.

Aspirin Dışında Denenebilecek Doğal Alternatifler

Evde aspirin bulunmadığında sık tercih edilen doğal yöntemlerden biri karbonat ve beyaz sirke karışımı oluyor. Karbonat lekenin üzerine serpilirken, ardından eklenen beyaz sirke köpürerek yüzeyde etki oluşturuyor. Yaklaşık 15 dakika bekletilen giysi daha sonra normal yıkama programında temizlenebiliyor.

Bir diğer yöntem ise limon suyu ve tuz karışımı. Limonun içerdiği sitrik asit ile tuzun aşındırıcı yapısı özellikle pamuklu kumaşlarda hafif lekelerin giderilmesine yardımcı olabiliyor. Bununla birlikte limon suyu bazı kumaşlarda renk değişimine neden olabileceğinden, uygulama öncesinde görünmeyen küçük bir bölgede test yapılması tavsiye ediliyor.