Şanlıurfa’da gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu, kalpleri ısıtan bir buluşmaya sebep oldu.

Kent genelinde sokakların güvenliği için havadan ve karadan sürdürülen narko-kapan uygulamasında, polis helikopterini görerek coşkuyla Türk bayrağı sallayan küçük çocuk, emniyet ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Gökyüzündeki polise bayrak salladı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına karşı düzenlediği hava destekli operasyon sırasında hareketli dakikalar yaşandı.

Ekipler yukarıdan bölgeyi tararken, bir evin damına çıkan küçük Abdullah Emre, elindeki Türk bayrağını gökyüzündeki polis helikopterine doğru sallamaya başladı.

O anlar helikopterdeki görevliler tarafından fark edildi ve küçük çocuğun bu anlamlı selamı telsizden karşılık buldu.

Emniyet müdürü nakamında ağırladı

Operasyonun sonrasında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, bayrak sallayan minik Abdullah’ı ve ailesini tespit ettirerek emniyete davet etti.

Abdullah’ı makam koltuğunda ağırlayan ve küçük Abdullah Emre'yle yakından ilgilenerek uzun uzun sohbet eden Aksoy, bu anlamlı ve güzel hareketin kendilerini çok duygulandırdığını dile getirdi.

Bisiklet ve oyuncak hediye edildi

Ziyaretin sonunda Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, polis abilerine ve ablalarına el sallayarak moral veren Abdullah Emre’ye unutamayacağı bir sürpriz yaptı.

Kendisine yepyeni bir bisiklet ve uzun zamandır hayalini kurduğu oyuncak araba hediye edildi. Güvenlik güçlerine teşekkür eden küçük Abdullah, ardından emniyet binasından ayrıldı.