Yaz aylarında artan hava sıcaklığı, akıllı telefonlarda aşırı ısınma şikâyetlerini de beraberinde getiriyor. Navigasyon kullanımı, uzun süre oyun oynanması, 4K video çekimi ve arka planda çalışan uygulamalar işlemciyi zorlayarak cihazın normalden daha fazla ısınmasına neden olabiliyor. Uzmanlar ise bu durumun her zaman bir donanım arızasına işaret etmediğini vurguluyor. Doğru kullanım alışkanlıklarıyla hem telefonun sıcaklığını kontrol altında tutmak hem de batarya ömrünü korumak mümkün. Özellikle yaz aylarında yapılan bazı hatalar ise cihazın kalıcı hasar görmesine kadar uzanan sonuçlar doğurabiliyor.

Telefon neden aşırı ısınıyor, en yaygın sebepler neler?

Akıllı telefonlar yoğun işlem yükü altında çalışırken doğal olarak ısı üretir. Ancak aynı anda çok sayıda uygulamanın açık olması, yüksek grafik isteyen mobil oyunlar, uzun süreli kamera kullanımı, 4K video kaydı ve GPS'in saatler boyunca aktif kalması işlemcinin daha fazla enerji tüketmesine yol açar. Bu enerji tüketimi de sıcaklığın hissedilir şekilde artmasına neden olur.

Çevresel koşullar da en az kullanım alışkanlıkları kadar önem taşıyor. Telefonun doğrudan güneş ışığı altında bırakılması, araç içerisinde yüksek sıcaklığa maruz kalması veya şarj sırasında yoğun işlem yapılması cihazın güvenlik sınırlarına yaklaşmasına neden olabiliyor. Bu noktada birçok üretici, donanımı koruyabilmek için işlemci hızını düşürüyor, ekran parlaklığını azaltıyor ya da gerekli durumlarda cihazı geçici olarak kapatabiliyor.

Telefonun ısınmasını azaltmak için uygulanabilecek basit yöntemler

Telefonun aşırı ısınmasını önlemek için günlük kullanım alışkanlıklarında yapılacak küçük değişiklikler büyük fark oluşturabiliyor. Kullanılmayan uygulamaların kapatılması, arka planda gereksiz çalışan servislerin sınırlandırılması ve ekran parlaklığının ihtiyaç kadar kullanılması işlemci üzerindeki yükü azaltıyor.

Bunun yanında konum servislerini yalnızca gerektiğinde açmak, işletim sistemi güncellemelerini düzenli yüklemek ve üreticinin sunduğu performans iyileştirmelerinden yararlanmak da cihazın daha verimli çalışmasını sağlıyor. Şarj sırasında oyun oynamamak, kaliteli ve mümkünse orijinal şarj adaptörü kullanmak ile yoğun kullanım anlarında kalın telefon kılıfını çıkarmak da telefonun ürettiği ısının daha hızlı dağılmasına yardımcı oluyor.

Telefonun daha serin çalışması için

Kullanılmayan uygulamaları kapatın.

Ekran parlaklığını ihtiyaca göre ayarlayın.

Gereksiz konum servislerini devre dışı bırakın.

Yazılım güncellemelerini geciktirmeyin.

Şarj olurken oyun veya ağır uygulamalar kullanmayın.

Orijinal ya da üretici onaylı şarj ekipmanlarını tercih edin.

Yoğun kullanım sırasında kalın telefon kılıfını çıkarın.

Yaz aylarında yapılan yanlışlar telefona zarar verebilir

Yüksek sıcaklık yalnızca performansı değil, batarya sağlığını da doğrudan etkiliyor. Telefonun plajda, araç torpidosunda veya güneş altında uzun süre bırakılması bataryanın kimyasal yapısını olumsuz etkileyebiliyor. Bu durum zamanla pil kapasitesinin azalmasına ve cihaz ömrünün kısalmasına neden olabiliyor.

Aşırı ısınan telefonu buzdolabına ya da dondurucuya koymak ise uzmanların kesinlikle önermediği yöntemlerden biri. Ani sıcaklık değişimi cihaz içerisinde yoğuşmaya neden olarak elektronik bileşenlerde hasar oluşturabiliyor. Böyle bir durumda yapılması gereken en doğru işlem telefonu kullanmayı bırakmak, ekranını kapatmak ve serin, gölgeli bir ortamda doğal şekilde soğumasını beklemek oluyor.

Batarya ömrünü uzatmak için nelere dikkat edilmeli?

Telefon bataryalarının uzun ömürlü olması yalnızca şarj alışkanlıklarına değil, çalışma sıcaklığına da bağlı. Uzmanlar, pil seviyesinin sürekli yüzde 0'a düşürülmesini ya da cihazın uzun süre yüzde 100 şarjda bırakılmasını tavsiye etmiyor. Günlük kullanımda pil seviyesini mümkün olduğunca yüzde 20 ile yüzde 80 arasında tutmak bataryanın daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlayabiliyor.

Öte yandan telefon sık sık aşırı ısınıyor, bataryada şişme görülüyor, pil çok hızlı tükeniyor veya cihaz kendiliğinden kapanıyorsa sorun yalnızca kullanım alışkanlıklarından kaynaklanmayabilir. Bu belirtiler batarya ya da donanım arızasının habercisi olabileceği için yetkili teknik servise başvurulması önem taşıyor.