Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24.06.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından açıklanan taşınmaz satışı dikkat çekti. İzmir'de 4 adet taşınmazı satışa çıkaran Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından belirlenen muhammen bedel ise 21 milyon 660 bin TL olarak dikkat çekti.

Söz konusu taşınmazlar Bergama'da yer alıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından satışa konulan 4 taşınmaz da İzmir'in Bergama ilçesinde yer alıyor. Taşınmazların 3 tanesi Ertuğrul, 1 tanesi ise Atatürk Mahallesi'nde bulunuyor. Ertuğrul Mahallesi'ndeki ilk taşınmaz 356,00 m2'lik alanıyla 913 ada 16 parselde bulunuyor. Bu taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 3 milyon 760 bin TL olarak dikkat çekiyor. Ertuğrul Mahallesi'ndeki ikinci taşınmaz ise 602,8 m2'lik alanıyla 1131 ada 87 parselde yer alıyor. Bu taşınmaz için belirlenen muhammen bedel ise 4 milyon 100 bin TL. Ertuğrul Mahallesi'ndeki son taşınmaz ise 602,8 m2'lik alanıyla yine 1131 ada 87 parselde bulunuyor. Bu taşınmazın muhammen bedeli ise 4 milyon 300 bin TL olarak belirlendi.

Atatürk Mahallesi'ndeki tek taşınmaz ise 775,00 m2'lik alanıyla 1145 ada 1 parselde bulunuyor. Söz konusu taşınmaz için belirlenen muhammen bedel ise 9 milyon 500 bin TL.