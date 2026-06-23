Yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni maaş düzenlemesi için geri sayım sürerken, mayıs ayı enflasyon rakamlarının netleşmesiyle memurların alacağı beş aylık fark kesinleşti. Kamu çalışanları haziran ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarihe kilitlenirken bir yandan da farklı tahminler üzerinden bütçe hesabı yapmaya başladı. Memur ve memur emeklileri yüzde 7'lik toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkını bekliyor. Vatandaşlar "En düşük memur maaşı kaç lira yükselecek?" ve "Temmuz ayı memur zam oranı tahmini ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ekonomistlerin ve Merkez Bankası raporlarının işaret ettiği son rakamlar, yeni maaşların hangi seviyeye çıkacağını açıkça ortaya koyuyor.

BEŞ AYLIK ENFLASYON FARKI İLE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı ilk beş aylık verilere göre, memur ve memur emeklileri için yüzde 12,41 oranında bir maaş farkı oluştu. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beş aylık enflasyon farkı ise yüzde 16,61 olarak kayıtlara geçti. Memurların temmuz ayında alacağı nihai zam oranı, haziran ayı enflasyonunun eklenmesiyle netlik kazanacak. TÜİK, milyonların beklediği bu son veriyi 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da duyuracak.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİNE GÖRE MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Gelecek aylara ait tahminleri içeren Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentiler gerçekleşirse, haziran ayı enflasyonuyla birlikte altı aylık tablo tamamlanacak. Bu senaryonun hayata geçmesi durumunda, temmuz ayında memur maaşları ile emekli memur aylıklarına yüzde 14,1 oranında zam yansıyacak. Bu tahminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranı ise yüzde 18,4'ü bulacak.

ENFLASYON RAPORU TAHMİNLERİNE GÖRE MAAŞLAR KAÇ LİRA ARTACAK?

Merkez Bankası'nın yıl sonu için belirlediği yüzde 26'lık enflasyon hedefine ulaşılması için haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,11 seviyesinde çıkması gerekiyor. Eğer ekonomi yönetimi bu tahmin doğrultusunda bir veriyle karşılaşırsa, memur maaşı ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 13,7 oranında zamlanacak. Söz konusu ihtimal gerçekleştiğinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı ise yüzde 17,9 olarak hesaplanacak.

SON DÖRT YILIN ORTALAMASI ALINDIĞINDA TEMMUZ ZAM ORANI NE OLUR?

TÜİK'in geçmiş yıllara ait verileri incelendiğinde, 2022 ile 2025 yılları arasındaki dört yıllık dönemde haziran ayı enflasyon ortalaması yüzde 2,38 olarak gerçekleşti. Eğer bu yılın haziran ayında da geçmiş yılların ortalamasına paralel bir enflasyon rakamı gelirse, memurlar için en yüksek zam senaryosu devreye gelecek. Bu durumda memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 15,1 oranında artarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 19,4 seviyesine ulaşacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI VE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ŞU AN KAÇ TL?

2026 yılının ocak-temmuz dönemini kapsayan ilk yarısında en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya çıkarıldı. En düşük emekli memur aylığı ise yapılan artışla birlikte 22 bin 671 liradan 27 bin 888 lira seviyesine yükseldi. Taban emekli aylığı ise ocak ayındaki düzenlemeyle birlikte 20 bin lira olarak belirlenmişti. Temmuz ayında açıklanacak net zam oranları; aile yardımı, unvan, derece ve kademe fark etmeksizin tüm çalışanların ve emeklilerin yeni bordrolarına doğrudan yansıyacak.