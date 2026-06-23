Son Mühür- Geçtiğimiz ekim ayında yaşanan sel felaketinin ardından altyapı kıskacına alınan Bergama Özgürlük Caddesi, aradan geçen aylara rağmen bir türlü asfalta kavuşamadı. İZSU, Gediz Elektrik ve Türk Telekom’un bölgedeki çalışmalarını tamamlamasının üzerinden zaman geçti ancak nisan ayı için verilen sözler havada kaldı. AK Parti İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediye Meclis Üyesi Sebahattin Güzel, haziran ayının sonuna gelinmesine rağmen çivi çakılmayan caddeyi yerinde inceleyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sert tepki gösterdi.

"Özgürlük caddesi çile caddesi oldu"

Fatih Mahallesi'nin can damarı sayılan Özgürlük Caddesi'nde esnaf ve mahalleli aylardır toz toprak içinde. Altyapı kurumlarının işini bitirip sahayı terk etmesine rağmen üstyapı hamlesinin bir türlü gelmediğini belirten Sebahattin Güzel, durumun artık katlanılamaz bir boyuta ulaştığını söyledi. Bölgede kurumsal bir koordinasyonsuzluk yaşandığını savunan Güzel, süreci şu sözlerle özetledi:

"Geçtiğimiz ekim ayında burada ciddi bir sel yaşandı ve Büyükşehir bir çalışma başlattı. Bize altyapının ardından nisan ayında asfaltın serileceği söylendi. İZSU, Gediz Elektrik, Türk Telekom kendi payına düşeni yaptı ve çekildi. Peki, nerede asfalt? Haziran bitti, ortada yol yok. Özgürlük Caddesi, vatandaşımız için artık resmen bir çile caddesidir."

"Önce çöp, şimdi çukur ve çamur"

Belediyenin sadece kırsalda değil, ilçe merkezinde de sınıfta kaldığını iddia eden Güzel, Bergama’nın kronikleşen sorunlarına dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim vizyonunu eleştiren Meclis Üyesi, ilçenin kaderine terk edildiğini vurguladı. Mağduriyetin kışın çamur, yazın ise toz olarak halka döndüğünü belirten Güzel, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"İşletemedikleri çöp tesisi yüzünden Bergama’yı zaten çöpe boğmuşlardı. Aynı anlayış, bugün de ilçemizi çukur ve çamurla baş başa bırakıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği o meşhur 'çöp, çukur, çamur' belediyeciliğinin birebir örneğini şu an Bergama'da yaşıyoruz. Vatandaş bu çileyi çekmek zorunda değil."

Büyükşehir Meclisi'nden sonra sahadan çağrı

Konuyu daha önce İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi oturumlarında da defalarca kürsüye taşıdığını hatırlatan Sebahattin Güzel, yetkililere son kez çağrıda bulundu. Mağduriyetin bir an önce giderilmesini isteyen Güzel, Bergamalılara verilen sözlerin takipçisi olacaklarını ilan etti.

Halkın günlük yaşam kalitesinin yerle bir olduğunu söyleyen Güzel, "Buradan Büyükşehir yetkililerine sesleniyorum; bu yol sorunu artık daha fazla geciktirilmeden çözülmeli. Bergamalı hemşehrilerimiz laf değil, verilen sözlerin tutulmasını ve hak ettiği hizmetin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor" diyerek sözlerini noktaladı.



