Bu yıl düzenlenen Lise Giriş Sınavı'nın tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Öğrenci ve veliler lise tercihleri hakkında araştırmalarını sürdürürken sonuçların da ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının paylaştığı takvime göre, 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler, merkezî sınavdan aldıkları puanları ve yüzdelik dilimlerini bakanlığın resmi internet sitesi olan "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebilecek. Adayların adreslerine posta yoluyla herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.

LİSE TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra lise tercih süreci başlayacak. Öğrenciler, 13 Temmuz ile 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında lise tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih başvuruları e-Okul sistemi üzerinden yapılacak ve mezun olunan ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN DUYURULACAK?

Lise tercih döneminin sona ermesiyle birlikte, yerleştirme sonuçları ve okulların boş kontenjanları 5 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak. İlk yerleştirme aşamasında bir liseye giremeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil süreci 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.