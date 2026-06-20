Son Mühür- Bergama Ulubatlı Hasan İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen “Köklerden Geleceğe” Değerler Konferansı ‘na Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tuncay Canbolat, Kıbrıs Gazisi Şükrü Karaca ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İzmir Şube Başkanı Eğitimci-Yazar A. Levent Ertekin konuşmacı olarak katıldı.

Geleceğe değerlerle hazırlanan çocuklar

Gerçekleştirilen konferans boyunca konuşmacılar saygı, sorumluluk ve adalet kavramları üzerinde durdu. Çocuklar konuşmaları bir an bile kaçırmadan takip etti. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ulubatlı Hasan İlkokulu Müdürü Abdullah Büte, öğrencileri sadece akademik değil, insani değerlerle donatarak hayata hazırladıklarını belirterek, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine sağladığı olumlu katkılara dikkat çekti.

DEÜ Eğitim Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tuncay Canbolat, kendi yetiştirdikleri öğretmen adaylarının sahada görev almalarının eğitim sistemi üzerindeki önemine değinerek, öğrencilere değerler eğitimi konusunda öncülük edici bir konuşma gerçekleştirdi.

Günlük hayatta değerler ve kitap imzası

TYB İzmir Şube Başkanı Eğitimci-Yazar A. Levent Ertekin ise saygı, sorumluluk ve adalet kavramlarını günlük hayattan örneklerle açıkladı. Ertekin, söyleşi sonunda kaleme aldığı “İzmir Fatihi Gazi Umur Bey” adlı romanını öğrenciler için imzaladı.

Salonda duygusal anlar

Etkinliğin her anı unutulmaz olsa da en duygusal anlar Kıbrıs Gazisi Şükrü Karaca’nın konuşmasıyla yaşandı. Kahramanlık, vatan sevgisi ve bayrak aşkı üzerine coşkulu bir konuşma yapan Karaca, Kıbrıs’ta yaşadığı anıları öğrencilerle paylaşarak salonda duygu dolu anlar yaşattı.