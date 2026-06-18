Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'nın gündeminde Özgür Özel'e destek olan il başkanları vardı. Aralarında İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün de olduğu beş il başkanı yönetimleriyle birlikte görevden alındı.

Çağatay Güç'ün, ''Atayacakları il başkanı çayımızı içer, gider'' diye tanımladığı görev için, MYK'dan Çiğli Belediyesi eski Başkanı Utku Gümrükçü'nün adı çıktı.

İzmir il başkanlığında nöbet tutarak direniş başlatan Çağatay Güç'e, görevden alındığına dair tebligatın yapıldığı öğrenildi.



Kendisi hakkında görevden alınma kararı veren MYK'nın bu kararı PM'de onaylatması gerektiğini savunarak mahkeme kararıyla görevden alınabileceğini savunan Güç'e, CHP'li ilçe başkanları tam kadro destek verdi.



CHP'li belediye başkanları ne yaptı?



CHP ilçe başkanlarından tam destek alan Çağatay Güç'ün, CHP'li belediye başkanlarından aradığı desteği bulmakta zorluk çektiği görüldü.

Güç'e toplamda 29 CHP'li belediye başkanından sadece dördünün açık destek vermesi dikkat çekti.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ''Seçilmiş İl Başkanımızın ve yönetiminin yanında, tarihin doğru tarafındayız'',

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Cumhuriyet Halk Partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve seçilmiş İzmir İl Başkanımız Sayın Çağatay Güç’ün yanındayız!

Kurtuluş yok tek başına;

Ya hep beraber,

Ya hiç birimiz!'' ve,

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, ''Seçilmiş İl Başkanımız Çağatay Güç’ün yanındayız'' ifadeleriyle destek verdiği görüldü.

Sengel'den yalnı değilsin mesajı...

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel,

''Delegelerimizin oylarıyla seçilmiş bir İl Başkanımız Çağatay Güç’ün yanındayız.

Sandıkta tecelli eden iradenin, demokrasinin ve örgütümüzün kararının yanındayız.

Çağatay Güç yalnız değildir'' ifadesiyle Çağatay Güç'e yalnız olmadığı mesajını verdi.





Kimler, sessiz kalmayı tercih etti?



Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, tarafının Özgür Özel olduğunu gösterse de, Çağatay Güç'ün görevden alınmasıyla ilgili bir mesaj paylaşmadığı görüldü.

Erdoğan, ''Sonuna kadar SENİNLEYİZ BAŞKANIM'', Çelik ise

''Genel Başkanımız Sayın Özgür ÖZEL’in yanında, halkın iradesinin arkasındayız. Milletin iradesi masa başında yok sayılamaz. Demokrasiye de sandığa da sonuna kadar sahip çıkacağız.'' ifadeleriyle Özgür Özel'e destek verdi.

Büyük çoğunluğu sessiz kaldı...



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay,

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal,

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu,

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki,

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit,

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız,

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun,

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz,

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık,

Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal,

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen,

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek,

Buca Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Benzer,

Güzelbahçe Belediyesi Başkanvekili Ayşe Akın,

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli,

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan,

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin,

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan,

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu,

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur,

Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun,

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu,

Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, sosyal medya hesaplarından Çağatay Güç'le ilgili herhangi bir destek mesajı paylaşmadı.