Çağatay Güç'ün yerine CHP İzmir İl Başkanlığı'na atanan isim Utku Gümrükçü olmuştu. Utku Gümrükçü sessizliği TGRT Haber canlı yayınında bozdu. Gümrükçü, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda yaşanan olaylar ve Cemil Tugay'ın istifası hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Görevden alınan il başkanı bana sinkaflı küfür etti!"

"Hayatımda ilk defa TGRT izliyorum. Gürkan Hacır'ı hep izledik Yalçın Küçük ile eski programlarında. Bu akşam da size konuk olmak nasip oldu." diyerek sözlerine başlayan Gümrükçü, devamında ise CHP İzmir İl Başkanlığı'nda yaşananlar hakkında konuştu. Gümrükçü, "İzmir'de görevden alınan il başkanımızın süreçle ilgili hatta Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesinden sonra başlayan ortamı geren sözleri oldu. Karar eline geçmeden karara itiraz ettik adli mercilerden karar bekliyoruz dedi. Utku Gümrükçü madem görevlendirilmiş ona çay ikram ederiz yollarız dedi. Arkadaşlarımla kahve içerken görmüşler, o çay ikram edecek arkadaşlar kapıları kilitlediler. Geçmişte Çiğli'de parti yöneticiliği yapmış iki arkadaşımızı çiçeklerle il binasına yolladım .Sonra bir demeç verilmiş. Gümrükçü'yle görüşmem demiş. Sonra AK Partililerden daha AK Partililer dedi. Cumartesi gecesinden bizim oraya geleceğimizi düşünerek yangın tüplerinden bizi püskürtmek için yığınaklar yaptılar. Pazar akşamı elimde bir buket çiçekle sohbet edebilmek için binanın kapısına gittiğimde bize etten duvar ördüler içeriye sokmamaya çalıştılar. Arka masa diplomasisi kurmaya çalıştım. Biz bu işi İzmir'e ve CHP'ye yakışan bir şekilde halletmek istediğimizi ilettik. Her defasında polise yaz, emniyete yaz, valiliğe yaz şeklinde cevaplar geldi. Kendileri polisleri çağırmışlar. Kapıya gelip bize orada etten duvar kurulunca da içeri girmeye çalıştık onlar bizi içeri almadılar. Orada bir gerilim yaşandı. Sonrasında görevden alınan il başkanı bana sinkaflı küfür etti içeri girdiğimizde.

Pazartesi günü basın toplantısında kan akmadı dedim. Arbedede o şeyler olur yani. Kimsenin burnu kanamadı demek isterken kan akmadı dedim. 50 tane gazeteci vardı basın toplantısında. Hiç kimse beni yanlış anlamadı fakat olaydan 24 saat sonra bir anda bazı yayın organlarında biz kötü adam olduk. Ben hayatımda kimseye yumruk atmadım, fiske vurmadım.

Parti binalarında normalde görmediğimiz arkadaşların dinlenme odası adlandırdıkları yatma amaçlı kullanılan bir oda var. Kötü niyetli değerlendirmedik asla öyle de ifade etmedik." ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay'ın istifasıyla ilgili ne dedi?

Cemil Tugay'ın CHP'den istifası hakkında da konuşan Gümrükçü, "Bizim Cemil Bey ile aramızda husumet yok. Yerelde diyalog iş birliği çalışmamız da oldu kendisiyle. Sevdiğim bir arkadaşımdır. Gayretli bir belediye başkanıdır. Bu süreçte yaptığı açıklamada arkadaşları ve dostlarıyla da konuştuğu ortamlarda benle ilgili bir başlık yok. Sanıyorum o partinin genel durumuyla ilgili endişesi ve eleştirisinde dolayı kendisini partinin dışında konumlandırdı. Yakın zamanda bir diyalog kurma çabası içinde olmadım. Geri dönmesi gerektiğini ifade ettim." dedi.

"Bizim yuvamıza bizi almadılar!"

İl Başkanlığı'na girmelerini engellemeye çalışanların sayısının 20-30 kişi civarında olduğunu öne süren Gümrükçü, "Mevcut il başkanı yakın çalışma arkadaşları dışında kentte CHP çatısı altında siyaset yapan yurttaşlarımızdan şahsımın görevlendirilmesiyle ilgili bir tepki dalgası oluşmadı. Bu parti binasında kendini kapatarak üyelerin içeri girmesini engellemeye çalışan arkadaşların sayısı 20-30 civarıydı. 15 dakika gibi kısa bir sürede konu kapandı ve bitti. Bizim oraya geldiğimizi duyunca üyeleri davet ettiler. Kimse katılmadı. Ben mesela Cumartesi sabahı da elimi kolumu sallayarak girebilecek gibiydim. Biz de bir kitleyi temsil ediyoruz. Bizim yuvamıza bizi almadılar." ifadelerini kullandı.

"Aslolan CHP'dir, İzmir CHP'dir."

Tepkiler hakkında konuşan Gümrükçü, "Örgütlü bir tepki yok. Mevcut parti yöneticilerin etrafında bazı arkadaşlar var onlar da çok kalabalık değiller. 27 yıldır CHP mücadelesi veriyoruz İzmir'de. Kentte bir altyapım ve karşılığım var. Belediye başkanlığı görevini bıraktıktan sonra da çalışmalarımı sürdürdüm. Yeni seçilmiş belediye başkanı arkadaşların en az yarısını makamında ziyaret ettim. Onlara gönüllü bir şekilde her zaman destek olabileceğimi ifade ettim. İzmir'de tanınan bir kişiyim. CHP siyasetinde alın teri olan, emeği olan bir kişiyim. Kongre çarşaf liste olsaydı o kongrede sandığa giderek ve il başkanı olarak seçilirdim. Şimdi ne yapacağız? Bütün bu ilişkilerimizi toplayacağız. Geçmişte görev almış, toplumda karşılığı olan bütün arkadaşlarla temaslarımız olacak. Süreci ortak akılla yürüteceğiz. Sandık bazlı, mahalle bazlı analizlerimizi yapacağız. Görevden alınan il yöneticilerini davet edip onların fikirlerini alacağım. Aslolan CHP'dir, İzmir CHP'dir. CHP kalacak sloganıyla eski yeni partililerle kucaklaştıracağız CHP'yi." dedi.

Yeni istifa bekliyor mu?

Parti içinde İzmir'de yeni istifa bekleyip beklemediği sorusuna da yanıt veren Utku Gümrükçü, "Ben başta Cemil Tugay'ın CHP'ye geri dönmesini, CHP'den ayrılma çabasında olan önceki genel başkan ve yönetiminin de mevcut yapıyla barışarak CHP'yi güçlendirecek yeni bir iş birliği modeli oluşturmasını savunuyorum. Bizim yüzde 50'yi geçebilecek bir dinamiği nasıl oluşturabileceğimizi konuşmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi CHP'dir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti yaşayacaksa CHP'nin bir numaralı sorumluluğudur. O gider bu gider dedikodular var. Ama bence kimse kararını vermiş değil. Gidene gitme kal denmez ama solun bir arada olması için yeni model lazımsa onu da konuşmak lazım. CHP, Türkiye'nin omurgasıdır. Mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ödeştik mesajı doğru mu?

"İzmir'deki aday belirleme dinamiği 2024 yılında her ne kadar o yönetim işte anket yapacağız, yapay zeka gibi kelimeler kullandıysa da bütün İzmir biliyor ki kurultayda İzmirli belediye başkanlarının aldığı tavırla ilgili bir karardı. Sayın önceki genel başkan ile benim aramda diyaloglar olmuştur ama Cemil Bey'in istifasından sonra herhangi bir görüşme olmadı. İki kişinin arasında geçen iki kişinin arasında kalmalıdır. Benzer ibarelerin kullanıldığı diyaloglar olmuştur ama bu daha geçmişte olmuştur."