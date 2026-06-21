Son Mühür / İzmirliler, bu hafta kelimenin tam anlamıyla ‘yaz sıcaklığını’ yaşayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre; İzmir ve çevresinde önümüzdeki beş gün boyunca sıcaklıklar bir hayli yükselecek. Kent merkezinde sıcaklık değerlerinin 32 ila 34 derecenin arasında seyretmesi beklenirken iç kesimlerdeki hava sıcaklıklarının ise Perşembe gününe kadar kademeli yükselmesi bekleniyor.

O ilçeler bir hayli terleyecek…

Haftanın ilk günlerinden itibaren Tire, Bayındır ve Beydağ gibi çevre ilçelerde sıcaklık değerlerinin yüksek olması bekleniyor. Özellikle Tire’de Perşembe günü termometreler 38 dereceyi gösterecek. Bayındır ve Beydağ’da hafta ortasından itibaren sıcaklıkların artacağı düşünülüyor.

Merkez ilçeler de nasibini alacak

Sıcak hava dalgası hafta sonu merkezi de etkisi altına alacak. Bornova, Buca, Karşıyaka, Çiğli, Torbalı, Menemen ve Kınık’ta çarşamba ve perşembe günleri havanın bir hayli sıcak olması beklenirken sıcaklıkların 35 ila 36 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

İzmir turizmin can damarları Çeşme, Foça, Urla, Karaburun ve Seferihisar gibi deniz etkisine açık ilçelerde ise hava diğer ilçelere göre daha dengeli. Önümüzdeki beş gün boyunca az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken; kıyı bölgelerinde sıcaklıkların 29 ila 32 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

İşte, İzmir'in ilçelerinde beş gün hava sıcaklıkları şöyle olacak: