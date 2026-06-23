Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında ele alınan kanun teklifi, kamuoyunda oluşan genel algının aksine tüm emeklileri kapsamıyor. Düzenleme, sadece kendi işini yapmış, esnaf odasına kayıtlı ve Bağ-Kur kapsamından emekli olmuş kişileri hedef alıyor. SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının dışarıda kalması üzerine vatandaşlar, "Kimler ÖTV'siz araç alabilir, fiyat sınırı var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yasal sürecin hangi aşamada olduğuna ve tasarıda öne çıkan kurallara dair ayrıntılar şöyle şekillendi:

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ KANUN TEKLİFİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Emeklilere ÖTV'siz araç imkanı tanınmasını içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu ancak henüz yasalaşmadı. Teklif şu an komisyon aşamasında bekliyor. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüp kabul edilmediği ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmediği için şu an resmi bir başvuru süreci ya da kazanılmış bir hak bulunmuyor. Düzenlemenin ne zaman yasalaşacağına dair kesinleşmiş bir takvim de henüz açıklanmadı.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ DÜZENLEMESİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yasa teklifinin içeriği incelendiğinde, bu haktan sadece belirli şartları taşıyan Bağ-Kur emeklisi esnaf ve sanatkarların yararlanacağı görülüyor. Kanun teklifinde yer alan kriterlere göre, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf sayılanlar ile 5510 sayılı kanunun 4/1-b maddesi uyarınca yaşlılık aylığı alanlar bu muafiyetten faydalanacak. Dolayısıyla SSK'lı işçi emeklileri ile Emekli Sandığı'na bağlı memur emeklileri bu düzenlemenin kapsamında yer almıyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ BAŞVURU ŞARTLARI VE FİYAT LİMİTİ BELLİ OLDU MU?

Teklif henüz kanunlaşmadığı için başvuru tarihleri, müracaat edilecek kurumlar ve gerekli belgeler henüz netlik kazanmadı. Araç alımında bir fiyat sınırı, gelir kriteri veya yaş şartı getirilip getirilmeyeceği de şu an için belirsizliğini koruyor. Uygulamaya dair tüm kurallar, yasa Meclis'ten geçtikten sonra çıkarılacak yönetmelikle ilan edilecek.

HANGİ MARKA VE MODEL ARABALAR ÖTV'SİZ ALINABİLECEK?

Emekliler için ÖTV'siz araç düzenlemesine dair bakanlıklar tarafından açıklanmış resmi bir otomobil marka ve model listesi bulunmuyor. İnternette veya sosyal medyada Togg T10X, Fiat Egea, Hyundai i20, Renault Clio, Toyota Corolla ya da Dacia Sandero gibi modellerin kesin olarak kapsama gireceğine yönelik iddialar tamamen tahminden ibaret. Otomobillerin motor hacmine, fiyatına ya da yerlilik oranına göre bir kısıtlama olup olmayacağı yasa çıktıktan sonra netleşecek.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜGE GİRECEK?

Yasa teklifinin resmiyet kazanması için öncelikle komisyon aşamasını geçmesi, ardından TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilmesi gerekiyor. Son adımda ise Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanması şart. Bu süreçler tamamlanmadan emeklilerin ÖTV'siz araç alma hakkı doğmayacak.