Son Mühür- İzmir Bergama’da geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen Millet Bahçesi'nde ticari hayatı canlandıracak bir adım atıldı. Mülkiyeti belediyeye ait olan ve ilçenin yeni çekim merkezi haline gelen Bergama Millet Bahçesi’ndeki 25 adet dükkan ihale yoluyla kiraya veriliyor. Ertuğrul Mahallesi'nde konumlanan iş yerleri, yerel ekonomiye taze kan sağlayacak. Esnaf şimdiden hazırlıklara başladı.

Belediye, şeffaf ve rekabetçi bir süreç yürüterek kapılarını yeni girişimcilere açıyor.

Haluk Elbe Salonu'nda açık artırma yapılacak

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif, yani artırma usulüyle gerçekleşecek. Girişimciler, Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi'ndeki belediye binasında bulunan Haluk Elbe Toplantı Salonu'nda ihale komisyonu huzurunda tekliflerini sunacak. Farklı metrekarelerdeki dükkanlar için kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor.

İhaleye katılmak isteyenlerin süreçle ilgili şartname ve eklerini Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 5 bin TL bedelle temin etmesi şart.

Evrak teslimi için son gün 7 Temmuz

Bu ticari fırsatı kaçırmak istemeyen hem gerçek hem de tüzel kişilerin takvimi yakından takip etmesi gerekiyor. İhaleye katılacak isteklilerin, şartnamede belirtilen geçici teminat makbuzu, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah, borcu olmadığına dair belge ve EKAP yasaklı sorgulama evrakı gibi tüm belgeleri hazırlaması zorunlu.

Tüm bu dosyaların 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 17.30’a kadar elden teslim edilmesi gerekiyor. Postayla yapılan başvuruları belediye kesinlikle kabul etmeyecek.

İlk ihalede sonuç alınmazsa B planı hazır

Belediye, kamu kaynaklarını hızlıca ekonomiye kazandırmak adına süreci sıkı tutuyor. Belirtilen tarihte dükkanlara istekli çıkmaması ihtimaline karşı B planı da hazırlandı. Bu durumda, kanunun 49. maddesi gereğince hiç vakit kaybetmeden 14 Temmuz 2026 tarihinde aynı yer ve saatte pazarlık ihalesi masası kurulacak.

Öte yandan, ihale encümeninin gerekçe göstererek ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olduğunu ve bu kararın kesinlik taşıdığını da hatırlatmakta fayda var.