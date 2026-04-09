İzmir'de Meslek Fabrikası ile ilgili olarak dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından Meslek Fabrikası'nda nöbet başlatılırken, AK Parti cephesinden ise tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda bir tepki AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan geldi. Çankırı, " "Bu alanı gençlerimize açmamıza neden engel olmak istiyor?" dedi.

"Hakikatin duvarına çarpmaya mahkumdur!"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Çankırı, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bugün kapısında "nöbet" tuttuğu yapı üzerinden yürüttüğü algı çalışması, hakikatin duvarına çarpmaya mahkumdur.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yasalarla tescilli mülkiyet hakkını kullanarak, Türkiye genelindeki pek çok örnekte olduğu gibi burayı da aslına uygun ve kamu yararına hizmet edecek şekilde dönüştürmektedir.

Türkiye’nin dört bir yanında işleyen yasal prosedürleri "pazarlık" gibi çirkin bir dille manipüle etmeye çalışan Sayın Tugay, önce kendi geçmişindeki o meşhur devir kararının hesabını vermelidir. 2021 yılında, bizzat el kaldırdığı Meclis kararıyla bu binayı İstanbul merkezli bir vakfa devretmeye çalışanların, bugün "İzmir’in malı" üzerinden mağduriyet devşirmesi tam bir siyasi çelişkidir.

Dün bu mülkü İzmir dışına transfer etmek için onay verenler, bugün Genel Sekreterimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan ve biz milletvekillerini suçlayarak bu alanı gençlerimize açmamıza neden engel olmak istiyor?

Biz, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan bu alanı birilerinin arka bahçesi olmaktan kurtarıp, doğrudan İzmirli gençlerimizin vizyonuna ve geleceğine tahsis ediyoruz.

Algı operasyonlarınız yasal gerçekleri, gürültünüz ise geçmişteki o kirli imzalarınızı örtmeye yetmeyecek!" ifadelerini kullandı.