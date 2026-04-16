Son Mühür- Önce Şanlıurfa ardından Kahramanmaraş'tan gelen haberler Türkiye'yi benzerine daha önce rastlamadığı bir problem gerçeğiyle karşı karşıya bıraktı.

Haber bültenlerinin dünya haberleri kısmında benzerine sıkça rastlanan olaylarla ilk kez karşılaşılması yetkilileri de harekete geçirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü,

''Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında;

Suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır.

Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 adet Telegram grubu kapatılmıştır'' bilgisini paylaştı.

Gündemin en önemli maddesi haline gelen okul saldırılarına dikkat çeken isimler arasında CHP'nin en tecrübeli isimleri arasında yer alan ve TBMM görevi sırasında okulların sorunları konusunu sık sık gündeme taşıyan Tacettin Bayır,

''Şanlıurfa’da ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırılar; artık “üzüntü” kelimesiyle geçiştirilemeyecek kadar ağır bir tabloyu gözler önüne seriyor'' hatırlatmasında bulundu.

''Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin can güvenliğini sağlayamayan bir sistemle karşı karşıyayız. Bu bir tesadüf değil, ihmalin ve yanlış politikaların sonucudur'' vurgusunda bulunan Bayır,

''Buradan açıkça sesleniyorum;

başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere iktidar, okullardaki güvenlik zaaflarını görmezden gelemez.

Okullar sadece eğitim yuvası değil, aynı zamanda güvenli yaşam alanları olmak zorundadır.

Gerekli önlemler derhal alınmalı, sorumlular hesap vermelidir.

Her olaydan sonra “üzüldük” demek yetmez; çözüm üretmek zorundasınız'' mesajı verdi.



''Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Acılı ailelerin yanındayız'' ifadelerine yer veren Tacettin Bayır,

''Ama bilinmeli ki;

bu ülkenin çocuklarını korumak devletin görevidir.

Büyük şirketlerin 600 milyarlık vergi borcunu silenler 60 milyar bütçe ile tüm okullara güvenlik koyabilirdi'' hatırlatmasında bulundu.