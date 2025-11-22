22 Kasım sabahı saat 05.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde Sevim Alan Güzellik Merkezi'ne motosikletli iki kişi saldırdı. Şüphelilerden biri, tabancasını çekerek binaya rastgele ateş açtı ve dört farklı noktaya kurşun isabet etti. Silah sesleri üzerine çevre sakinleri polisi aradı, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan veya ölen olmadı, ancak bina hasar gördü. Polis, motosiklet plakası ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri yakalama çalışmalarını başlattı. Saldırganlar, ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı. Olay, Alan'ın Dilan Polat ile yakın arkadaşlığı ve her ikisinin de güzellik sektöründeki faaliyetleri nedeniyle bağlantı arayışlarını tetikledi. Soruşturma, olası husumet veya organize suç unsurlarını kapsıyor.

Sevim Alan Kimdir?

Ünlü fenomen ve girişimci Sevim Alan, güzellik sektöründe tanınan bir isim olarak sosyal medya ve iş dünyasında dikkat çekiyor. 10 Temmuz 1985'te Karabük'te doğan Alan, aslen Sivaslı bir aileden geliyor. Kariyerine iç mimarlık alanında başlayan Alan, 2012'de kuaför salonu açarak güzellik sektörüne adım attı. 2018'de Brow Palace adını verdiği şubeyi hizmete soktu ve kısa sürede Türkiye genelinde 50'den fazla şube yönetti. Ünlü isimlerin tercih ettiği çalışmalarıyla öne çıktı; Bülent Ersoy için hazırladığı Diva Protokolü ve İrem Derici ile Gülben Ergen gibi sanatçıların kaş tasarımı ve cilt bakımı uygulamaları adını duyurdu. 2020'de Best Year ödül töreninde en başarılı kaş tasarım merkezi ödülünü kazandı, 2022'de ise başarılı iş kadını ödülüne layık görüldü. Ataşehir'deki güzellik merkezine 22 Kasım sabahı düzenlenen silahlı saldırı, Alan'ın iş hayatını gündeme taşıdı ve polis soruşturması başlattı.

Sevim Alan'ın Eğitim ve Kariyer Geçmişi

Sevim Alan, eğitim hayatına Karabük'te liseyi bitirerek başladı ve Konya Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu. İzmir'de Tasarım Yönetimi eğitimi aldı, ardından İstanbul'a dönerek Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okudu. İç mimarlık alanında çalıştıktan sonra güzellik sektörüne yöneldi. 2012'de ilk kuaför salonunu açtı ve 2018'de Brow Palace'ı kurdu. İç mimarlık birikimi, şubelerin tasarımında etkili oldu ve bir yılda 15 şubeye ulaştı. İstanbul'un Ataşehir, Nişantaşı, Bağdat Caddesi, Beylikdüzü, Pendik, Üsküdar, Bahçeşehir, Bağcılar, Ataköy, Kadıköy, Çekmeköy, Zeytinburnu ve Avcılar semtlerinde şubeleri bulunuyor. Çorlu, Ankara, Bursa, Gebze, İzmit, Karabük, Gaziantep, Sakarya, Trabzon, İzmir, Adana ve Kastamonu'da da faaliyet gösterdi. Sosyal medyada paylaştığı çalışmalar, yurtdışında da ilgi çekti ve Rihanna gibi isimler tarafından keşfedildi. Alan, ABD, İsviçre ve Azerbaycan'da akademi açma planlarını duyurdu.

Sevim Alan'ın İş Hayatı ve Ödülleri

Sevim Alan, dört mimarlık ofisi ve 50'den fazla güzellik merkeziyle Türkiye genelinde faaliyet gösteriyor. Kalıcı makyaj, kaş tasarımı ve cilt bakımı uygulamalarıyla tanındı. Bülent Ersoy'un Diva Protokolü, kariyerindeki dönüm noktalarından biri oldu ve sektörde ödüllü kaş mimarı unvanını kazandırdı. 2020 Best Year ödülünde en başarılı kaş tasarım merkezi seçildi, 2022'de başarılı iş kadını ödülünü aldı. Sosyal medyada geniş takipçi kitlesi edindi ve yurtdışı genişlemesini planladı. 10 Ekim 2024 denetimlerinde Beylikdüzü ve Şişli şubelerinde ruhsatsız tıbbi işlemler tespit edildi; Şişli şubesi için ruhsat sonrası alındığı belirlendi ve Alan ile bir çalışanı hakkında yetkisiz sağlık hizmeti verme suçundan 8'er yıla kadar hapis istendi. Silahlı saldırı, bu bağlamda soruşturmayı karmaşıklaştırdı ve polis, geçmiş uyuşmazlıkları araştırıyor.