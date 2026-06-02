OGM Pictures imzalı A.B.İ dizisi, elde ettiği yüksek reyting başarısının ardından ikinci sezon onayını alarak yoluna devam etme kararı aldı. Ancak yeni sezon planlamaları sürerken, Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun projeden ayrılacağı haberi kulisleri hareketlendirdi. Sosyal medyada hızla yayılan set krizi ve anlaşmazlık iddialarının ardından güzel oyuncu, ayrılık sürecine dair sessizliğini bozarak ilk kez açıklama yaptı. Yeni sezon kurgusunu tamamen değiştirecek bu ayrılığın perde arkası ve karakterin son durumu netleşti.

AFRA SARAÇOĞLU A.B.İ DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Afra Saraçoğlu, katıldığı bir etkinlik çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak hakkındaki iddialara son noktayı koydu. Başarılı oyuncu, diziden ayrılma kararının arkasında herhangi bir set krizi ya da yapım ekibiyle yaşanan bir anlaşmazlık bulunmadığını vurguladı. Canlandırdığı Çağla karakterinin hikayesinin senaryo gereği bittiğini belirten Saraçoğlu, projenin en başından beri tek sezonluk bir planlama dahilinde yürüdüğünü ve bu anlaşmaya sadık kalındığını ifade etti. Yoğun set temposunun ardından bir süre dinleneceğini söyleyen oyuncu, ekranlardan bir süre uzak kalacağını da sözlerine ekledi.

A.B.İ ÇAĞLA ÖLDÜ MÜ?

Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrılacağının kesinleşmesiyle birlikte Çağla karakterinin akıbeti de merak edilmeye başlandı. Dizinin sıkı takipçileri "Çağla öldü mü?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Mevcut senaryo ve resmi açıklamalara göre Saraçoğlu diziden Çağla karakterinin ölümü ile ayrılmayacak. Yapım ekibi ve Saraçoğlu'nun karşılıklı mutabakatı doğrultusunda, karakterin hikayesi doğal akışında son buldu ve ayrılık planlı şekilde tamamlandı. Ancak ana karakterlerden birinin kadrodan çıkması sebebiyle, yapım şirketinin ikinci sezon kurgusunda ve senaryoda büyük bir revizyona gideceği belirtiliyor.