Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin yaz okuluna ilişkin yeni yönetmeliği belli oldu. Yönetmelikle birlikte yaz okulunda uygulanacak eğitim süresi, sınav sistemi, kayıt şartları, ücretlendirme ve başarı değerlendirme detayları netleşmiş oldu.

Gönüllülük esasına dayalı olacak!

Yönetmelik çerçevesinde yaz okulu uygulaması öğrencilerin isteğine bağlı olarak düzenlenecek. Yaz okulunun açılması için Yükseköğretim Kurulu’nun uygun görüşü ile üniversite yönetim organlarının onayı gerekmekte.

Eğitim süresi ve ders sistemi belli oldu!

Yeni düzenleme çerçevesinde yaz okulunda eğitim süresi sınavlar dahil en az 5 hafta olarak sınırlandırıldı. Yaz okulunda alınacak derslerde güz ve bahar dönemlerindeki AKTS kredileri baz alınacak.

Başarı notunda tek sınav!

Yönetmelikte dikkat çeken başlıklardan biri ise sınav sistemi olarak dikkat çekti. Bu çerçevede yaz okulunda başarı değerlendirmesi yalnızca tek sınav üzerinden gerçekleştirilecek ve sınavın başarı notuna etkisi yüzde 100 olacak.

Mazeret sınavı olmayacak!

Yeni düzenlemeyle birlikte yaz okuluna kayıt yaptırmasına rağmen sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı düzenlenmeyecek.

Ders seçiminin ardından değişiklik yok!

Yönetmelik çerçevesinde kayıt ve ders seçim süreçlerine ilişkin kurallar da bulunuyor. Bu çerçevede öğrenciler kayıt tarihleri içerisinde yaz okulu ücretini ödeyerek işlemlerini gerçekleştirecek.

Kayıt işlemlerinden sonra ders seçimine ilişkin talepler dikkate alınmayacak. Ayrıca öğrencilerin başka yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders alamayacağı da yönetmelikte açık şekilde ifade edildi.