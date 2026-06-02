Son Mühür- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda iç ve dış politikaya dair ezber bozan açıklamalarda bulundu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultayı için verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası ana muhalefet partisinde patlak veren krize değinen Bahçeli, Yargıtay’a acil çağrı yaptı. Siyasetin sokağa taşmaması gerektiğinin altını çizen MHP lideri, Orta Doğu'daki kaos üzerinden de ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu’yu sert sözlerle hedef aldı.

İşte MHP liderinin grup toplantısındaki konuşmasından öne çıkan çarpıcı başlıklar...

Bölünmüş CHP algısı yaratılıyor

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nı iptal etmesiyle başlayan süreç siyasetin merkezine oturdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna dönmesi ve ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan polis müdahaleli olaylar, Bahçeli'nin de ana gündemiydi.

Bahçeli, yaşananların Türk demokrasisine ciddi zararlar verdiğini savundu. Siyasi rekabetin hukuk zemininden kaymaması gerektiğini belirten MHP lideri, kamu düzeninin bozulma riskine dikkat çekti. "Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli" diyen Bahçeli, olayların fiziki eyleme ve güvenlik güçlerine saldırıya dönüşmemesi konusunda uyardı.

MHP liderine göre ortada planlı bir senaryo var. CHP üzerinden tehlikeli bir oyun oynandığını daha önce de söylediğini hatırlatan Bahçeli, şu aşamada kamuoyunda bilinçli bir "bölünmüş CHP" algısı yaratılmaya çalışıldığını iddia etti. Krizin daha fazla derinleşmemesi için Yargıtay’ın son sözü söylemesi gerekiyor. Bahçeli, konunun hassasiyeti nedeniyle Yargıtay’ın itiraza yönelik kararını bir an önce vermesini talep etti.

"Dünya bir bahçe ise duvarı devlettir"

İç siyetteki gerilimin, Türkiye'nin girdiği yeni güvenlik dönemini gölgelememesi gerekiyor. Bahçeli konuşmasında, bölgesel gelişmelerin hızlandığı bu kritik süreçte toplumsal barışı bozacak her türlü eylemden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Terörsüz bir Türkiye hedefinin, ülkenin yeni güvenlik konseptinin miladı olduğunu söyleyen MHP lideri, köklü devlet geleneğinin bu emperyalist oyunları bozacak güçte olduğunu belirtti. Siyasetin magazinsel ve kısır tartışmalarla vakit kaybetmeye tahammülü yok. Terörün tamamen bitirilmesi sürecinde, ortak akla ve devlet kurumlarına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuluyor.

Kudüs Paktı için İslam dünyasına çağrı

Bahçeli'nin dış politika gündeminde ise Gazze'deki trajedi ve Orta Doğu'da bitmek bilmeyen kaos vardı. "Daha kaç masum çocuğun katledilmesi, kaç ana babanın yüreğinin kavrulması gerekiyor?" sorusunu soran MHP lideri, kalıcı barış ve istikrar için daha önce gündeme getirdiği "Kudüs Paktı" teklifini yineledi.

İslam dünyasının artık bu haydutluğa karşı ayağa kalkması ve İsrail'e haddini bildirmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, Filistin'in özgürleşmesinin küresel dengeler açısından kaçınılmaz olduğunu söyledi. Dünyada yeni bir denge arayışı var ve bu arayışta İslam coğrafyasının öne çıkması elzem. Bahçeli, Türkiye'nin bu öncülüğe hazır olduğunu belirterek, hedefinde Türkiye olan odaklara da net bir mesaj gönderdi: "Bu milletin imanla yoğrulmuş iradesi her oyunu bozar."

"Trump dengelerini kaybetti, savaşı Pentagon da istemiyor"

Konuşmanın en dikkat çekici kısımlarından biri de ABD iç siyasetine ve Pentagon-Beyaz Saray çatışmasına yönelik analizlerdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarını değerlendiren Bahçeli, Trump’ın dengesinin bozulduğunu ve konuşmalarından İran'a karşı yürütülen gizli savaşı kaybettiğinin anlaşıldığını iddia etti.

Siyasi hedeflerini İsrail Başbakanı Netanyahu'nun belirlediği bir savaşı, Amerikalı askerlerin canı pahasına kazanmanın imkansız olduğunu vurgulayan MHP lideri, Amerikan ordusunun üst düzey isimlerinin de bu duruma karşı çıktığını belirtti. Trump'ın ise kendisine itiraz eden bu askeri isimleri görevden alarak içerideki çözülmeyi saklamaya çalıştığını söyledi. Bahçeli'ye göre, Washington'ın küresel bağlılıkları ve ittifak mekanizmaları her geçen gün daha da zayıflıyor.

"CHP arınmalıdır"

Son günlerde belediyelere gerçekleştirilen operasyonlardan da bahseden Bahçeli sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Rüşvet ve yolsuzluklarla kararlı, etkin mücadele suretiyle temiz siyaset ile temiz toplumun kalıcılığını hedefliyoruz. Eğitimin her kademesindeki insana bu erdemlerin kazandırılmasına büyük önem veriyoruz. Sağlıklı bir demokrasinin ancak dürüstlük ve tutarlılık zemini üzerinde yükselebileceğine inanıyor ve bunu demokrasinin teminatı olarak görüyoruz. Yozlaşmanın önüne geçilmesini demokratik katılımın bir gereği sayıyoruz. Üzülerek ifade ediyorum ki yozlaşma, sadece hukuki değil, kılcallarına kadar Türkiye'nin istikrar kanallarına da sızmıştır. Son dönemde bazı belediyeler üzerinden yürütülen soruşturmalar, ahlaki değerlerin ne denli aşındığını ve kötüye kullanıldığını ortaya sermiştir. Bazı belediye başkanlarının kamu kaynaklarını hoyratça harcaması, bunlar hangi siyasi partiye ait olursa olsun hem topluma hem de içinde olduğu camiaya zarar vermektedir. Bu isimlerin siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemelidir. MHP, temiz siyaset ve temiz toplum konusunda üzerine düşeni her zaman yapmış, gerekli arınmayı tavizsiz bir şekilde sağlamıştır. Şimdi CHP de her şeyden önce kendi iç arınmasını yapmalı, temizlenmeli ve durulmalıdır. Siyaset mutlaka daha sorumlu bir zemine taşınmalı, siyasi partiler rejimi gözden geçirilerek gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bölgemiz bir ateş çemberinin içindeyken, Türkiye başta milli güvenliği için büyük bir uğraş verirken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin patinaj yapmasının ve krizlerle boğuşmasının kimseye bir faydası olmayacaktır; CHP artık bu lüzumsuz işleri terk etmelidir. MHP, Türk milletinin sinesinden doğmuş ve pek çok milli değeri sinesinde barındırmış bir partidir. İlkeleri net, ülküsü büyüktür. Türk milletine manevi açılardan seslenen, özgürlüğü ve güven içinde gelişimi amaçlayan çözüm önerilerimiz, her zaman toplumsal kardeşliğimizi pekiştirmekten yana olmuştur."