Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karabağlar Belediye Meclisi Haziran ayı olağan birinci oturumu Başkan Helil Kınay’ın öncülüğünde meclis salonunda gerçekleşti. İmar plan uygulamalarının ve protokollerin konuşulduğu meclis AK Partili ve CHP’li meclis üyeleri arasında önemli tartışmalara sahne oldu.

Fırat Eroğlu: Sözde kentsel dönüşüm alanı olan projede yetki var mı?

Meclis açılışında Başkan Kınay’a geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Osman Aksüner Kentsel Dönüşüm Lansmanı ile ilgili bir soru yönelten AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, “15 Mayıs’ta, Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşen Osman Aksüner Mahallesi’nin dönüşüm Lansmanı’nda 18 Mayıs’ta imzalara başlayacağız dediniz, o tarihten bu yana yapılan bir hamle ve imza oldu mu?

Buraya kaç para harcandı? Bu sözde kentsel dönüşüm alanı olan projede yetkiniz var mıdır, yok mudur? Aynı kapsamda Osman Aksüner Mahalle Muhtarı da size destek oluyor kendisinin 100 metre geride bir bitpazarı var bu kapsamda mı görmezden geliniyor.” şeklinde konuştu.

Helil Kınay’dan, Eroğlu’na yanıt

AK Partili Eroğlu’na yanıt veren Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise “İlgili yetki maddesi kapsamında biz tabii ki bilgilerimizi defalarca paylaşmamıza rağmen siz Bayraklı’daki Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sorunuz önümüzdeki mecliste cevapları değerlendiririz.” dedi.

“Özellikle Osman Aksüner mahallesindeki vatandaşlarımızı uyarıyorum”

Öte yandan, Osman Aksüner mahallesinde yaşayan vatandaşlara uyarıda bulunan ve Kınay’ın yetki belgesini göstermesi gerektiğini savunan AK Partili Fırat Eroğlu, “Biz İzmir Büyükşehir Meclisi’nde kooperatif olayları ile ilgili CHP’li belediye başkanlarını uyardık. Bulunduğumuz uyarılar bire bir gerçekleşti ve geldiğimiz nokta belli. İnsanların bir karış toprağına göz dikilirse ve bu insanların başka malı mülkü yok.

Az önce bakanlığa sorun diyorsunuz, siz kentin belediye başkanısınız yetki belgesini çıkın gösterin herkes görsün. Ben Özgür Özel’e o gün üzüldüm, fiyaskoya geldi lansman diye katıldı. Oradaki malikleri uyarıyorum dikkat edin. Bakanlıktan alınan bir yetki yok varsa göstersinler. İnsanların malı mülkü bir tayfanın eline geçmesin diye konuşuyorum. Özellikle Osman Aksüner mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızı uyarıyorum. Komisyon toplantılarına isteyen her meclis üyesi katılabilir bununla ilgili kanun çok açıktır. Kimse burada kimsenin patronu değildir.” ifadelerini kullandı.

Ömer Ökten: Kentsel dönüşüm konusu ile ilgili yanlış yapılmadı

Eroğlu’nun kentsel dönüşüm çıkışına yanıt vererek, süreçle ilgili yanlış yapılmadığını aktaran CHP Grup Başkanvekili Ömer Ökten ise konuşmasında şu cümlelere yer verdi: “Kentsel dönüşüm konusu ile ilgili bir yanlış yapıldığı kanaatinde değilim, bu bir belediyenin yaptığı en güzel işlerden birisidir. Bugün verimli bir çalışma yaptık katkı koyan tüm meclis üyelerimize teşekkür ederim.”

Helil Kınay: Kentsel dönüşüm bizim gurur duyduğumuz bir çalışmadır

Son olarak, AK Parti grubunun kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Hiçbir belediye, hiçbir kişi kendi adına mevzuata aykırı anlamda işlem yapamaz. Kendi başımıza yaptığımız hiçbir işlem yoktur. Bu süreç kişilere göre canımızın istediğine göre değişmez, mevzuata göre işler. İki buçuk yıldır konuşuyoruz bunları. Kentsel dönüşüm gurur duyduğumuz bir çalışmadır. Ofisimizde bütün belge, bilgiler var. Biz ne söylersek söyleyelim burada duyulmuyor.”