Son Mühür- CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın bayramlaşma için gelen AK Parti heyetine, ''Sorunların çözümü için birlikte çalışabiliriz'' ifadeleri Mustafa Balbay'ı harekete geçirdi.

CHP İzmir eski milletvekili Balbay Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşe yazısında Kılıç'ı hedef alarak,

''Demokrasilerde ana muhalefet iktidarın çözüm ortağı değil, seçeneğidir. Seçenek olmaktan vazgeçtiğiniz an millete ve demokrasiye ihanet etmiş olursunuz'' ifadesiyle Sevda Erdan Kılıç'a yüklendi.



Balbay'ın kendisi hakkındaki yazısına göndermede bulunan Sevda Erdan Kılıç,

''Sayın Mustafa Balbay,

Ben Cumhuriyet Halk Partisi’ne siyasette tutunmak için gelmedim. Kendi özel sorunlarına çözüm arayanların yaptığı gibi partiyi bir sığınak, bir koruma kalkanı ya da bir kariyer basamağı olarak da görmedim. 19 yaşında bir üniversite öğrencisiyken, CHP’nin baraj altında kalmasının yarattığı sorumluluk duygusuyla partimin ve ülkemin geleceği için mücadele etmeye geldim'' hatırlatmasında bulundu.



Beni özel destekleyen medyam olmadı...



''Evet, çalıştım. Emek verdim. Ama arkamda beni özel olarak destekleyen bir medya gücü, beni parlatan bir televizyon ya da benim için seferber olmuş bir gazete hiç olmadı'' vurgusunda bulunan Kılıç,

''İzmir’de ilçe gençlik kolu yöneticiliği, il gençlik kolu başkanlığı, il disiplin kurulu üyeliği, il başkan yardımcılığı, il sekreterliği, il hukuk komisyonu başkanlığı yaptım, 2015’te milletvekilliği ön seçimine girdim ve 35’inci ve 36’ncı kurultaylarda PM üyeliğine seçildim. Sonunda da CHP milletvekilliği görevini üstlenme onuruna eriştim.

Bu, hiçbir zaman planlanmış bir kariyer yolculuğu değildi. Emeğin, mücadelenin ve örgüt iradesinin sonucuydu. Elimdeki gücü de hiçbir zaman örgüte karşı, örgütü dizayn etmek için kullanmadım'' ifadelerine yer verdi.



Kılıçdaroğlu'na da, Baykal'a da itirazlarım oldu...



''Siyasi hayatım boyunca doğru bulmadığım her konuda tavrımı açıkça ortaya koydum'' diyen Kılıç,

''Merhum Genel Başkanımız Deniz Baykal döneminde il gençlik kolu başkanıyken de disiplin kurulu üyesiyken de itirazlarım oldu, herkesin onayladığı dönemde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanken de itirazlarım oldu ve eyleme de dönüştü.

Ancak bunu yaparken hiçbir zaman içeriden ve dışarıdan böyle organize bir linç girişimiyle karşılaşmadım. Görevlerim süresince sorumluluğumu unutmadım.

Hiçbir makama ve güç odağına dalkavukluk yapmadım'' mesajı verdi.



Erdoğan'ın önünde ayağa kalkmadım...



Özgür Özel yönetiminde sergilediği politikaya da dikkat çeken Kılıç,

''Sayın Özgür Özel’in genel başkanlığı döneminde de itirazlarım olmuştur. AKP iktidarına karşı yıllarca mücadele etmiş bir siyasetçi olarak normalleşme ve yumuşama politikalarına itiraz ettim. AKP Genel Başkanı’nın önünde ayağa kalkmadım.

CHP üyelerinin bilgilerinin MİT’in denetimine açılmasına itiraz ettim. 13 yıl partimize genel başkanlık yapmış ve yapmaya devam eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve ailesine yönelik organize trol çetelerinin ve bazı parti yöneticilerinin hakaret kampanyaları karşısında sessiz kalmadım, “dilsiz şeytan” olmayı tercih etmedim'' hatırlatmasında bulundu.



Bunun bedelini ödedim...



''Bunun bedelini de hakaretlere ve linç girişimlerine maruz kalarak ödedim. En başta da söylediğim gibi, ben hiçbir güç odağının önünde diz çöküp dalkavukluğunu yapmam'' diyen sevda Erdan Kılıç bayramlaşma programında AK Parti'ye yönelik olarak söylediği sözlere de açıklık getirdi.



Kılıç mesajında şu ifadelere yer verdi...



Bayramlaşma programında söylediklerim ise son derece açıktır. İktidar partisinin temsilcilerine, toplumun yaşadığı sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik sorumluluklarını bayram nezaketi içinde hatırlattım.

Halkın sorunlarının çözümünün takipçisi olacağımızı ifade ettim. TBMM’nin millet adına ortak akıl üretmesi gerektiğini söylemek, iktidarın politikalarına ortak olmak anlamına gelmez. Muhalefetin görevi iktidara teslim olmak değil; millet adına denetlemek, eleştirmek ve çözüm üretmektir.



Dün ne yaptıysam bugün de o...



Sayın Özgür Özel’in Genel Başkanlığı döneminde verilen Meclis’teki görevlerimin yanı sıra Van, Ağrı, Eskişehir, Aydın ve son olarak da yaklaşık bir ay önceki Erzincan saha görevini nasıl tereddütsüz yerine getirdiysem, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlığı döneminde verilen bayramlaşma görevini de aynı sorumlulukla yerine getirdim. Dün ne yaptıysam bugün de onu yapıyorum.

Çünkü benim sadakatim kişilere ya da kirli sermayenin güç odaklarına değil; Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerlerine, demokrasiye, ülkemize ve halkımıza karşıdır. Bu çizgi değişmedi, değişmeyecek.

