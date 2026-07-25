İzmir Büyükşehir Belediyespor'un başarılı açık su yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık su yüzme serileri arasında yer alan Ocean's 7 çerçevesinde bir başarıya daha ulaştı. Daha önce Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı geçişlerini noktalayan otizmli milli sporcu, bu kez Kuzey Kanalı'nı da yüzerek kariyerindeki üçüncü Ocean's 7 parkurunu noktaladı. Yaklaşık 40 kilometrelik zorlu rotayı bitiren Tunca, sergilemiş olduğu performansla hem Türk sporuna hem de açık su yüzücülüğüne önemli bir başarı daha kazandırmış oldu.

14 derecelik su ve zorlu mücadele!

Kuzey İrlanda'nın Donaghadee kıyısından sabah saatlerinde yüzmeye başlayan Tuna Tunca, İskoçya'nın Port Patrick kıyılarına varabilmek amacıyla yaklaşık 16 saat boyunca kesintisiz yüzdü. Yaklaşık 14 derece sıcaklıktaki sularda yapılan geçişte Tunca, düşük su sıcaklığının dışında güçlü gelgitler ve bölgede etkisini gösteren Aslan Yelesi denizanaları ile de mücadelede bulundu. Parkurun ilk bölümünü hedeflediği şekilde noktalayan başarılı sporcu, saatler geçtikçe etkisini şiddetlendiren akıntılara rağmen temposunu korudu.

En kritik an son kilometrelerde!

Geçişin son kısmında güçlü akıntıya maruz kalan Tuna Tunca, yaklaşık üç saat süresince aynı bölgede ilerlemekte zorluk yaşadı. Ekip, geçişin noktalanabilmesi için yoğun çaba sarf ederken, antrenörü Mert Onaran da suya girerek yüzücüye moral ve destek sağladı. Zorlu bölümün geçilmesinin ardından Tunca yeniden ritmini bularak İskoçya kıyılarına doğru ilerlemeye devam etti. Saatler süren mücadelenin sonunda karaya varan İzmirli sporcu, Türk bayrağını açarak tarihi başarısını ilan etti.

Sıradaki durak Catalina Kanalı!

Kuzey Kanalı'nı başarıyla noktalayan Tuna Tunca, böylece Ocean's 7 serisindeki üçüncü parkurunu da geride bıraktı. Milli yüzücü, eylül ayında serinin dördüncü etabı olan Catalina Kanalı geçişini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Bugüne kadar Ocean's 7 serisini Türkiye'den tamamlayan tek sporcu Bengisu Avcı olarak dikkat çekerken, Tuna Tunca da bu amaç çerçevesinde yoluna emin adımlarla devam ediyor.