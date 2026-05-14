Trendyol Süper Lig'de Karadeniz derbisi heyecanı yaşanırken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakem atamaları tarihi bir ana tanıklık etti. Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasındaki kritik mücadelede dördüncü hakem olarak görevlendirilen Melek Dakan, Türk futbolunun yükselen değerleri arasında gösteriliyor. FIFA kokartı taşıyan ve üst liglerdeki görev sayısını artıran genç hakemin yaşamı ve sahadaki başarıları sporseverler tarafından mercek altına alındı.

HAKEM MELEK DAKAN KİMDİR?

Melek Dakan, Türk futbolunda profesyonel hakemlik kariyerini sürdüren ve FIFA kokartı taşıyan başarılı isimlerden biridir. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Ankara bölgesi hakemi olarak kayıtlı olan Dakan, kariyeri boyunca orta hakem, dördüncü hakem ve AVAR (Asistan Video Yardımcı Hakem) pozisyonlarında çok sayıda maça çıktı. Özellikle alt liglerdeki başarılı yönetimiyle dikkatleri üzerine çeken Dakan, Süper Lig'deki Trabzonspor - Çaykur Rizespor karşılaşmasına atanarak kariyerinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı.

MELEK DAKAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

6 Ağustos 1995 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Melek Dakan, 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Doğup büyüdüğü şehir olan Ankara'nın bölge hakemi olarak faaliyetlerine devam eden Dakan, disiplini ve sahadaki hakimiyetiyle kadın hakemlerin Türk futbolundaki temsil gücünü artırmaya devam ediyor.

MELEK DAKAN EVLİ Mİ?

Kariyerindeki hızlı yükselişle sıkça gündeme gelen Melek Dakan'ın özel hayatına dair detaylar da merak ediliyor. Ancak FIFA kokartlı hakemin medeni durumuna veya özel yaşantısına ilişkin kamuoyuna yansıyan resmi bir bilgi bulunmuyor.