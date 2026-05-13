Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, İstanbul Beyoğlu’nda saldırıya uğradı. Bir alışveriş merkezindeki kafenin önünde yaşanan olayda Uruguaylı futbolcuya yumruk attığı iddia edilen şüpheliyi polis ekipleri gözaltına aldı.

Olayın, Beyoğlu’na bağlı Camiikebir Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde meydana geldiği öğrenildi. İddialar çerçevesinde bir kişi, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira’ya yönelik fiziksel saldırı gerçekleştirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarının ardından olay yerine polis ekipleri intikal etti.

Yakalandı!

Polis ekipleri tarafından, Torreira’ya yumruk attığı belirtilen Y.Y. isimli 32 yaşındaki şüpheli olay yerinden uzaklaşmak üzere bindiği takside yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyete götürüldüğü ve işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Yüzünde kızarıklık belirlendi!

Olay sonrası yapılan ilk kontroller sonucunda Lucas Torreira’nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık oluştuğu tespit edildi.

Galatasaraylı futbolcunun şüpheli hakkında şikayetçi olduğu ifade edildi.

Suç kaydı ortaya çıktı!

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen inceleme sonucunda gözaltına alınan şüphelinin daha önce “kasten yaralama” suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı olduğu bilgisinin de olduğu ifade edildi.