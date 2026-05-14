Uluslararası futbolun en üst yönetim organı olan FIFA, yayımladığı son raporla Türk kulüplerine yönelik ağır yaptırımları devreye soktu. Geçmiş dönem borçları ve finansal uyuşmazlıklar nedeniyle alınan karar, Süper Lig ve alt liglerde mücadele eden üç köklü kulübü doğrudan etkiledi. FIFA'nın resmi internet sitesinde de yer alan bilgilere göre, bu takımların transfer tahtası belirli bir süreliğine tamamen kapatıldı.

FIFA HANGİ TÜRK TAKIMLARINA TRANSFER YASAĞI VERDİ?

FIFA tarafından yayımlanan güncel yaptırım listesinde, Türkiye'den şu kulüpler yer aldı:

Gaziantep FK (Süper Lig)

MKE Ankaragücü (Süper Lig)

Gençlerbirliği / Natura Dünyası Gençlerbirliği (2. Lig)

Söz konusu kulüplerin yeni oyuncu kaydı yapma hakkı, FIFA'nın belirlediği süre boyunca donduruldu.

TRANSFER YASAĞI KAÇ DÖNEM SÜRECEK?

Kulüplerin kadrolarını güçlendirmesine engel olan bu yaptırımın süresi de netlik kazandı. FIFA, adı geçen üç kulübe de 3 transfer dönemi boyunca yasak getirdi. Eğer kulüpler, yasağa neden olan borçları kapatmaz veya hukuki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmazsa, önümüzdeki üç transfer sezonu boyunca yeni oyuncu lisansı çıkaramayacaklar.

FIFA TÜRK TAKIMLARINA NEDEN TRANSFER YASAĞI VERDİ?

FIFA'nın bu sert yaptırımının ardındaki temel sebep, kulüplerin "mali disiplinsizliği" ve geçmiş dönem yükümlülüklerini yerine getirmemesi olarak açıklandı. Yasağın spesifik nedenleri arasında şunlar yer alıyor:

Futbolcu ve Personel Alacakları: Eski oyunculara veya teknik kadroya yapılması gereken ödemelerin zamanında gerçekleştirilmemesi.

Finansal Anlaşmazlıklar: Uluslararası transferlerde kulüpler arası ödeme protokollerine uyulmaması.

Hukuki İhlaller: FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (DRC) tarafından verilen kararların ve ödeme emirlerinin uygulanmaması.

Kulüpler, yasağa konu olan tüm borçlarını ödeyip dosyaları kapattıklarına dair kanıtları FIFA'ya sundukları takdirde, yasağın kaldırılması için başvuruda bulunabiliyor. Aksi takdirde 3 dönemlik süre sonuna kadar transfer yapılması mümkün görünmüyor.