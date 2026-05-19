Son Mühür / Atakan Başpehlivan Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Hüseyin Çakır, son günlerde yapılan anket çalışmalarının sonucunda başta, kamuoyunda partisine dönük ilgiyi, Terörsüz Türkiye sürecini ve seçmen gruplarıyla ilişkilerini değerlendirerek, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Çakır: Türk halkı Yavuz başkanı güven abidesi olarak görüyor

Henüz çok genç bir parti olmalarına rağmen Anahtar Parti'ye yönelik ciddi bir ilginin olduğunun altını çizen ve vatandaşların Yavuz Ağıralioğlu’nu bir güven abidesi olarak gördüğünü aktaran Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Hüseyin Çakır, “Yavuz Başkan dedesinden itibaren siyasetle uğraşan bir aileye mensuptur. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile yol yürümüştür bu da bir değerdir. Genel Başkanımız beyaza beyaz, siyaha siyah diyen bir insandır.

Bayrağını, devletini seven bir yapıdadır. Geçen hafta Pazartesi günü Kemeraltı’nda yemek yerken benim ceketimdeki rozeti gören iki tane vatandaş yanıma gelip bana ‘Siz Anahtar Partili misiniz’ diye sordu. Ondan sonra Antep’ten geldiklerini ve rozeti görünce bize selam vermek istediklerini söylediler. Neden, çünkü bizim aslanlar gibi bir genel başkanımız ve teşkilatımız var. Geçmişimiz çok temiz. Türk halkı Yavuz Ağıralioğlu’nu bir güven abidesi olarak görüyor.” şeklinde konuştu.

“Oy oranımız çok yukarıda”

Ayrıca, yaklaşan genel ve yerel seçimlere teşkilat olarak tek başına girmek istediklerini aktararak, en doğru anketin milletin kalbinde yapılan anket olduğunu vurguladı ve ekledi: “Biz bu seçimlere müstakil ve tek başına girmek istiyoruz, kaybetsek bile böyle girmek istiyoruz.

Biz bunu daha önce yaşadık, milyonlarca vatandaşı hayal kırıklığına uğrattılar. Bunları milletimiz gördü ve artık şu söyleniyor, ‘dik yürüyün, müstakil olun bize ikinci bir Sinan Oğan hezimeti yaşatmayın’ bize bunları söyleyen milyonlar var. Bizim oy oranımız çok yukarıda. Anketler milletin kalbindedir. Bu anketlerin hiçbirinde kamu yok, polisler yok. Kamuda milyonlarca milliyetçi insan var, onların önüne sandığı koyunca ne olacak?”

“Anahtar Parti üçüncü yol olacak”

Öte yandan, Anahtar Parti’nin CHP ile AK Parti arasında kalmış seçmenler için bir üçüncü yol olacağını savunan Başkan Çakır, milyonlarca insanın oyuna talip olduklarını belirterek, “Bizim sağcıyla solcuyla işimiz yok. Bize AK Parti’den oy geliyor bunu görüyoruz, MHP’den, İYİ Parti’den, Refah’tan geliyor daha önemlisi CHP’den geliyor çünkü insanlar dürüst isimleri arıyor.

İnsanlar iki parti arasında kalmışlar ve sıkışmışlar. Ben Anahtar Parti’nin AK Parti ile CHP arasında sıkışmış üçüncü yolun partisi olacaktır diye düşünüyorum. Biz dedikodu yapmıyoruz, hiçbir siyasi partiyi hedef almıyoruz biz milyonlarca insanın oyuna talibiz. Biz Kurtuluş Savaşı’nda hep birlikte vatanı kurtarmadık mı?” dedi.