Şenkayalı bal üreticisi Salim Eser, okuma-yazma farkındalığı için sıra dışı bir yöntem geliştirdi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi'nde yaşayan organik bal üreticisi ve profesyonel fitness antrenörü Salim Eser, arılarına yazı yazmayı öğrettiğini iddia etti.

"Ben bal satmıyorum, şeker hastalarına ilaç üretiyorum"

Eser, arılarının bal peteği üzerine 'TRT 1', 'Can Erzurum', 'Dadaş', 'SHOW TV', 'Ali', 'Nuran', 'Şenkaya' gibi yazılar yazdığını söyledi. 20 yıldır profesyonel olarak arıcılık yapan Salim Eser, bin 800 ile 2 bin 800 rakım arasında yer alan Doğanköy'de tamamen organik ve şekersiz bal üretimi yaptığını belirterek, "Ben bal satmıyorum, şeker hastalarına ilaç üretiyorum." diye konuştu.

"Arılarım sınıflarını geçti, şimdi rahatça tatile çıkabilirler"

Okulların açıldığı bir dönemde, eğitime dikkat çekmek için ilginç bir farkındalığa imza atan Eser, ilkbaharda arılarına yazma eğitimi verdiğini belirtti. Kontroller sırasında petekler üzerinde bazı yazılar gördüğünü ifade eden Eser, "Arılarım sınıflarını geçti, şimdi rahatça tatile çıkabilirler." şeklinde esprili bir açıklamada bulundu.