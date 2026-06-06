Limonlu cheesecake topları, labne peynirinin yumuşak dokusuyla hazırlanan, pişirme gerektirmeyen yapısıyla klasik tatlılardan ayrılan özel bir tariftir. İçeriğindeki limon suyu ve limon kabuğu rendesi sayesinde ferah bir aroma kazanırken, bal ile tatlandırılıp az malzemeyle kısa sürede hazırlanabilmesi de onu oldukça cazip hale getirir. Özellikle glutensiz beslenenler veya diyabet hassasiyeti olanlar için tatlı ama ağır olmayan bir alternatif arayanlara ideal bir seçimdir. Arzuya göre kuru meyve ve yemiş ilaveleriyle zenginleştirilebilen bu lezzet, ara öğünleri çok daha keyifli bir hale getirir. İşte enfes tadıyla limonlu cheesecake topları tarifi...

LİMONLU CHEESECAKE TOPLARI TARİFİ

Malzemeler

* 400 gram labne peyniri

* 1,5 su bardağı Hindistan cevizi

* 1/2 su bardağı toz badem

* 1 adet limon kabuğu rendesi

* 3 yemek kaşığı limon suyu

* 6 yemek kaşığı bal

LİMONLU CHEESECAKE TOPLARI YAPILIŞI

1. Suyu tamamen süzülmüş labne peynirini geniş bir kaba alın.

2. Üzerine Hindistan cevizi, toz badem, bal, limon suyu ve limon kabuğu rendesini kontrollü şekilde ekleyerek homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

3. Hazırladığınız harcın üzerini streç film ile kapatarak buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

4. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayarak şekil verin.

5. Topları dilerseniz tekrar Hindistan cevizine batırarak servise hazır hale getirin.

6. Afiyet olsun!