Yazın bereketi sofralara taşınırken çilek reçeli, kahvaltıların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Ancak evde yapılan reçellerin kısa sürede bozulması, birçok kişinin kafasını karıştırıyor. İşte bu tarifle hazırlayacağınız reçel, 1 yıl boyunca bozulmadan saklanabiliyor.

Çilek Reçeli İçin Malzeme Listesi

2–2,5 kilo küçük çilek

2 kilo toz şeker

1 limon (suyu)

Çilekleri Hazırlayın

Öncelikle çilekleri iyice yıkayın ve saplarını ayıklayın. Küçük parçalara böldükten sonra bir tencereye alın ve üzerini örtecek kadar şeker ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp çileklerin şekeri çekmesi için bir gece boyunca bekletin.

Pişirme Aşaması

Ertesi gün tencereyi yüksek ateşte ısıtmaya başlayın. Kaynamaya başladığında üzeri köpüklenirse, köpükleri alın. Çilekleri birkaç dakika kaynattıktan sonra altını kısın. Yaklaşık 20 dakika içinde reçel koyu bir kıvam alacak. Bu sırada ara sıra karıştırmayı unutmayın.

Limon Suyu ve Kıvam Kontrolü

Çilekler koyu bir kıvama ulaşınca içine limon suyu ekleyin. Kısa bir karıştırma sonrası 2–3 dakika daha kaynatın. Reçelin kıvamı hâlâ istediğiniz gibi değilse, bir süre daha pişirebilirsiniz.

Kavanozlama ve Saklama

Sıcak reçeli sterilize edilmiş kavanozlara doldurun ve kavanozları ters çevirerek soğumaya bırakın. Kavanozları serin ve karanlık bir yerde muhafaza etmek, reçelin tazeliğini uzun süre korumasını sağlar.

Uzun Ömürlü Reçel İçin İpuçları

Kaliteli çilek ve doğal şeker kullanmak, reçelin lezzetini artırır.

Limon suyu hem renk hem dayanıklılık sağlar.

Kavanozları kaynar suda sterilize etmek, bozulmayı önler.

Bu adımlarla hazırlanan çilek reçeli, aylarca bozulmadan sofralarınıza lezzet katacak.