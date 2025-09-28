Tunceli'nin Pertek ilçesinde, Keban Baraj Gölü üzerinde Türkiye'de ilk kez bir feribotta defile düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan defile büyük ilgi çekti. Tunceli'nin Pertek ilçesinde, Keban Baraj Gölü üzerinde Türkiye'de ilk kez bir feribotta defile gerçekleştirildi.

Defileye çok sayıda davetli katıldı

"Kaleden Podyuma, Bir Pertek Rüyası" adıyla düzenlenen etkinlik, terörsüz bir Türkiye'nin sanat ve kültürle buluşmasının simgesi oldu. Pertek Kaymakamlığı ve belediyesi öncülüğünde Pertek Kalesi manzarası eşliğinde gerçekleşen defileye çok sayıda davetli katıldı.

Şefik Aygöl: Bir şehirde barış hakimse orada sanat filizlenir

Gecede, Tunceli'nin köklü kültürel mirası ve modern tasarımlar birleşerek podyuma yansıdı. Tunceli'nin artık bir turizm ve huzur şehri olarak Türkiye'nin cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini belirten Vali Şefik Aygöl, "Biliyoruz ki bir şehirde barış hakimse orada sanat filizlenir, kültür kök salar ve turizm canlanır." ifadelerini kullandı.