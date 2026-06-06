Tavuk etinin yoğurt, mayonez ve birbirinden farklı baharatlarla hazırlanan sosta marine edilmesi, bu tarife bambaşka bir karakter kazandırıyor. Sadece yarım kilo kuşbaşı tavukla hazırlanan ve bulgur pilavı eşliğinde servis edildiğinde doyurucu bir ana yemeğe dönüşen soslu tavuk şiş, her lokmada eşsiz bir lezzet sunuyor. Fazlaca hazırlayıp buzluğa atabileceğiniz ve pişireceğiniz zaman çözülmesini beklemeden direkt fırınlayabileceğiniz bu pratik alternatif, mutfakta büyük kolaylık sağlıyor. İşte deneyenlerin vazgeçilmezi olan fırında soslu tavuk şiş tarifi...

FIRINDA SOSLU TAVUK ŞİŞ TARİFİ

Malzemeler

500 gram kuşbaşı tavuk

Marine için:

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 adet küçük boy soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz biber

Yarım çay kaşığı köri

1 çay kaşığı karabiber

Servis için:

1 yemek kaşığı yumuşak tereyağı

İnce kıyılmış maydanoz

Pul biber

FIRINDA SOSLU TAVUK ŞİŞ YAPILIŞI

Marine sosu için gerekli olan zeytinyağı, soğan, sarımsak, yoğurt, mayonez, salça ve baharatları mutfak robotundan geçirin.

Kuşbaşı tavukları geniş bir kaseye alın ve hazırladığınız sosu üzerine dökerek güzelce karıştırın.

Kasenin üzerini kapatıp tavukları buzdolabında 3-4 saat (vaktiniz varsa 1 gece önceden) dinlendirin.

Sosu iyice çeken tavukları şişlere geçirin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

(Bu aşamada fazladan hazırladığınız tavuk şişleri buzluğa atabilir, daha sonra çözülmesini beklemeden direkt fırınlayabilirsiniz.)

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20-30 dakika kadar pişirin.

Tavuklar pişerken ayrı bir kapta yumuşak tereyağı, pul biber ve ince kıyılmış maydanozu karıştırın.

Fırından çıkan sıcak tavukların üzerine bu tereyağlı karışımı sürerek servis edin.

Afiyet olsun!