Son Mühür / Emine Kulak- İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, idari bir kriz ve gece yarısı tabela sökme iddiasıyla gündeme geldi. Şehit Gazi Sağlık Birlik-Sen Sendikası’na tahsis edilen odanın tabelasının indirildiğine yönelik iddialar, sendika yönetimi ile hastane bürokrasisini karşı karşıya getirdi. Olayın merkezindeki isim olan Hastane Müdürü Mesut Şaşmaz ise hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddederek yaşananların bir provokasyon olduğunu savundu.

Hastane Müdürü Şaşmaz iddialar hakkında konuştu

Hakkındaki iddialara karşı doğrudan konuşan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdürü Mesut Şaşmaz, suçlamaları kesin bir dille reddetti ve olayın arka planının anlatılandan çok farklı olduğunu söyledi. Sendikanın henüz odanın hazırlığı bitmeden aceleci davrandığını belirten Şaşmaz, şu ifadeleri kullandı:

“İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdürü Mesut Şaşmaz, “Hastane ’de sadece yetkili sendikaya oda verilir. Onun dışında oda vermek zorunluluğu yoktur. Sendika temsilciliği hastanemizi ziyaret etmiş ve başhekimimiz de bana ‘şehit gazi sendikalarına uygun bir oda bulup, verelim’ dedi. Ben de tamam dedim. Hastane temsilcisini çağırdım. Uygun bir oda bulduk, hastanenin kim kullandığını araştırmaya başladık. O sırada sendika gidip, başka birinin kullandığı odaya tabelalarını asmışlar. Ben de Şehit ve Gazi Sendikası’ndan yetkiliye, henüz oda tahsis etmediğimi, odayı başka birinin kullandığını ve tabelayı sökmelerini söyledim. Ben de bu yaşananlara istinaden çalışan arkadaşlarıma tabelayı kaldırmalarını rica ettim, odayı boşalttırdıktan sonra düzenleyelim ve sendikaya anahtarını teslim edelim dedim.”

“Oda tamamlandığında kendi ellerimle tabelayı asarım dedim”

Şaşmaz, “Bu benim kırmızı çizgim. Şehit isminin hastanemizde bulunmasını herkesten çok isterim. Oda düzenlendiğinde kendi ellerimle tabelayı asarım dedim. Hatta birlikte asalım, gururla asalım dedim. Buna istinaden iki gündür oda ile uğraşıyorum. Odanın eksikliği varsa boyacıdan boyamasını istedim, masa, sandalye tahsis etmeye çalıştım” dedi.

“Söylentiler tamamen düzmece”

Şaşmaz, “Ben arkadaşlara iyi niyetle davranmama rağmen provokasyonun içine girdiler. Tamamen iyi niyetliyim. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Başhekimin uyarısıyla geri adım attığım gibi söylentiler tamamen düzmece” şeklinde konuştu.

Hastanede büyük ses getiren ve idari krize dönüşen olayın gelişimi ve tarafların iddiaları şu şekilde seyretti:

Olayın geçmişi ve iddialar

Yaşanan krizin perde arkası, Şehit Gazi Sağlık Birlik-Sen Sendika Temsilciliği ile Hastane Başhekimi’ni ziyaret etti. Hastane Başhekimi, hastanenin fiziki konumundan ve idari işleyişinden sorumlu olan Hastane Müdürü Mesut Şaşmaz’a sendika için uygun bir oda tahsis edilmesi için talimat verdi. Başhekim, sendika temsilciliği için en kısa sürede uygun bir yer bulunmasını istedi.

Başhekimin talimatı doğrultusunda hareket eden Müdür Mesut Şaşmaz'ın, yaklaşık bir hafta önce hastane binası içerisinde sendika temsilciliğinin kullanımı için bir oda tahsis ettiği iddia edildi. Ay sonuna doğru resmi açılış yapmayı planlayan sendika yetkilileri de vakit kaybetmeden odanın dış kısmına; üzerinde Türk bayrağı, şehit ve gazi vurgusu ile sendika logosunun yer aldığı Şehit Gazi Sağlık Birlik - Sen Sendika Temsilciliği yazılı resmi tabelayı monte ettiği öne sürüldü.

‘Gece yarısı tabelayı indirtti’ iddiası

Ancak iddialara göre, tabela montajının ardından süreç bir anda idari krize evrildi. Sendika cephesinden yükselen iddialarda; Hastane Müdürü Mesut Şaşmaz’ın hiçbir gerekçe göstermeksizin, gece yarısı personele talimat vererek söz konusu tabelayı yerinden apar topar indirttiği öne sürüldü.